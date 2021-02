Po dvoch mesiacoch sa o slovo hlási Liga majstrov, osemfinálovými zápasmi štartuje play-off

16.2.2021 - Po dvojmesačnej pauze od utorka pokračuje futbalová Liga majstrov 2020/2021, po dueloch v skupinovej časti prichádza na rad vyraďovačka. Počas najbližších dvoch týždňoch sú na programe prvé zápasy osemfinále play-off, odvety sú naplánované na 9. - 17. marca.Štvrťfinále príde na rad v apríli, semifinále v závere apríla a úvode mája, finálové vyvrcholenie v tureckom Istanbule sa uskutoční 29. mája 2021.Osemfinálový program otvoria v utorok súboje FC Barcelona - Paríž Saint-Germain a RB Lipsko - FC Liverpool.

Rozhodovať budú detaily

Špecifický duel pre Gulácsiho

Zápasy na neutrálnej pôde

Španielsko-francúzsky duel bude reprízou z osemfinále tejto súťaže v ročníku 2016/2017, vtedy s divokým priebehom. Parížania doma zvíťazili v prvom zápase 4:0, v odvete u súpera však prehrali 1:6 a ďalšej postúpili Katalánci. Tí však vzápätí stroskotali vo štvrťfinále na talianskom Juventuse Turín.PSG sa v utorok musí zaobísť bez zraneného Neymara, ktorý pred piatimi rokmi pri tzv. "remontade" skóroval dvakrát vo farbách FC Barcelona."Čakajú nás veľmi zaujímavé zápasy, keďže PSG má vysokú kvalitu a my sme sa v ostatnom čase zlepšili," poznamenal kouč FC Barcelona Ronald Koeman podľa oficiálneho webu Európskej futbalovej únie (UEFA).Podľa krajného obrancu domácich Jordiho Albu to budú vyrovnané stretnutia. "Rozhodovať v nich budú detaily," myslí si.Nemecké Lipsko bude hostiť úradujúceho anglického majstra FC Liverpool na neutrálnej pôde v Budapešti, keďže aktuálne opatrenia v Nemecku namierené proti šíreniu koronavírusu neumožňujú príchod Angličanov do krajiny bez obmedzení.Mimoriadne špecifický duel to bude pre brankára nemeckého mužstva Pétera Gulácsiho, ktorý je budapeštiansky rodák a v rokoch 2007 až 2013 pôsobil v FC Liverpool."Ak podáme kvalitný výkon, môžeme súperovi postup výrazne skomplikovať. To je náš cieľ v dvoch dueloch proti Liverpoolu. Veríme, že práve my napokon postúpime," povedal tridsaťročný Gulácsi podľa UEFA.com a pripomenul, že od jeho pôsobenia v organizácii "The Reds" zostal v tíme už len kapitán Jordan Henderson.Ani ďalšie anglické tímy v Lige majstrov nebudú v ďalších dňoch hrať priamo u súperov, ale na neutrálnej pôde.Manchester City proti nemeckej Borussii Mönchengladbach bude hrať 24. 2. tiež v Budapešti, zápas Atlético Madrid - FC Chelsea sa o deň skôr uskutoční v rumunskej Bukurešti.V stredu 17. februára sú na programe zápasy FC Porto (Portug.) - Juventus Turín (Tal.) a FC Sevilla (Šp.) - Borussia Dortmund (Nem.).Počas nasledujúceho týždňa sa okrem spomenutých stretnutí Mönchengladbach - Manchester City a Atlético Madrid - FC Chelsea odohrajú aj súboje Lazio Rím (Tal.) - Bayern Mníchov (Nem.) a Atalanta Bergamo (Tal.) - Real Madrid (Šp.).