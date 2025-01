Po dvoch rokoch dosiahli nákupy cez internet na Slovensku výrazný rast, fenoménom minulého roka sú solárne zostavy

Elektronika stále vedie

Ubudlo aktívnych e-shopov

13.1.2025 (SITA.sk) - Po dvoch rokoch korekcií dosiahol slovenský e-commerce opäť výrazný rast, keď sa v roku 2024 zvýšil o šesť percent. Posledný kvartál roka dokonca dosiahol rast o sedem percent, čo potvrdilo dohady, že Slováci sa na Vianociach nerozhodli šetriť.Ako vyplynulo z analýzy nákupného poradcu Heureka , ročný obrat sektoru dosiahol 1,84 miliardy eur, čím sa stal druhým najvyšším v histórii slovenského e-commerce za rekordnými 2,08 miliardami z roku 2021."Aj keď väčšina e-shopov zvládla neľahké obdobie, niektorí obchodníci museli svoju činnosť ukončiť. Avšak prebehli aj akvizície, vďaka ktorým sú na trhu väčší hráči, z čoho môžu profitovať práve slovenskí spotrebitelia," konštatoval David Chmelař, CEO Heureka Group.Z analýzy vyplynulo, že najsilnejšou kategóriou zostáva elektronika. Jej podiel na celkovom obrate e-commerce predstavuje 21,1 %. Za ňou nasledujú Dieľňa, stavba, záhrada (13,8 %) a tretia je kategória Auto-moto (9,1 %). Prekvapujúcim fenoménom roka 2024 sa stali solárne zostavy, ktoré zažili medziročný nárast o 1 137 %.„Veľký vplyv na tom má zdražovanie energií v uplynulých rokoch. O to väčšie prekvapenie bol ich výsledok na Slovensku, kde sa ceny energií pre domácnosti ani v roku 2025 výraznejšie nezmenia. Je to však veľmi dobrý signál, pretože tieto obnoviteľné zdroje energie prinášajú vysokú návratnosť a nezávislosť od vývoja cien energií," zdôvodnil Chmelař.Naopak, prepadákom roka sa podľa analýzy stali operačné systémy, ktoré zaznamenali pokles o 81 %. Ďalej to boli kúpacie sudy (-79%), detské bundy (-78%) či prášky na pranie (-63%). Na slovenskom trhu klesol aj počet aktívnych e-shopov na 13 900, čo naznačuje očakávanú konsolidáciu trhu.V roku 2025 môžu slovenský e-commerce ovplyvniť zvýšená DPH ako aj blížiaca sa transakčná daň. "Spotrebitelia sa budú vyhýbať impulzívnym nákupom a budú viac zvažovať svoje rozhodnutia," povedal Chmelař. Očakáva sa aj ďalší nárast digitalizácie a implementácia umelej inteligencie.