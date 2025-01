Divadlo Andreja Bagara má pod novým vedením viaceré plány, zamerať sa chcú na vzdelávanie mladých, aktivity pre rodiny aj seniorov

Ambícia nového vedenia

14.1.2025 (SITA.sk) - Zvyšovať umeleckú úroveň Divadla Andreja Bagara (DAB) , ponúknuť divákom väčší počet predstavení či otvoriť divadlo verejnosti. To sú niektoré z ambícií, s ktorými nastúpila do DAB od 1. januára nová riaditeľka Veronika Moravčíková.Spolu s ňou do Nitry prídu na post šéfa umeleckého súboru Michal Vajdička a do funkcie šéfdramaturga Daniel Majling. Kvalitný tvorivý tím divadla zložený z renomovaných odborníkov a spolupráca s etablovanými profesionálmi pri príprave nových inscenácií majú byť hlavnými nástrojmi pri zvyšovaní umeleckej úrovne DAB.„V minulosti dosiahlo DAB svoj vysoký umelecký kredit pod vedením takých významných osobností, ako bol Pavol Haspra, Karol Spišák, Jozef Bednárik, Martin Kákoš, Svetozár Sprušanský, Roman Polák či Ľubomír Vajdička. Našou snahou je vrátiť DAB túto umeleckú prestíž a významné postavenie v slovenskom divadelníctve,“ uviedla Veronika Moravčíková.Ambíciou nového vedenia DAB je zefektívniť prevádzku divadla a následne zvyšovať počet odohraných predstavení. Dramaturgia počíta s uvádzaním inscenácií, ktoré sa budú tešiť veľkému diváckemu záujmu, ale aj hier určených náročnému divákovi.„V snahe o oslovenie čo najširšieho spektra divákov by sme chceli vo Veľkej sále každý rok prinášať veľké tituly svetovej aj slovenskej drámy, klasiky a komédie. V Štúdiu DAB počítame skôr s experimentálnou tvorbou a komornou dramaturgiou,“ vysvetlila riaditeľka.Nový tvorivý tím divadla chce divákov osloviť kvalitnými inscenáciami, ale aj premenou DAB na otvorený kultúrny a verejný priestor, v ktorom ľudia radi trávia čas nielen ako diváci, ale aj ako súčasť komunity.„S tým súvisí tvorba zážitkovej, vzdelávacej a voľnočasovej ponuky. Napríklad v podobe objavovania divadla prostredníctvom workshopov, divadelných soaré, „prespávačiek“ pre deti či rôznych aktivít počas Dňa detí. Uvažujeme aj o organizovaní Rodinných dní, detského divadelného klubu, umeleckých kurzov a rôznych aktivít pre seniorov a ďalšie cieľové skupiny,“ uviedla Moravčíková a dodala, že realizácia týchto plánov bude, samozrejme, závisieť aj od ekonomických, personálnych a ďalších možností divadla.Ďalšími aktivitami DAB budú podujatia zamerané na mladých divákov i tvorcov. Okrem samotnej dramaturgie a výberu vhodných titulov to bude divadelné lektorstvo, viaceré vzdelávacie programy, spolupráca so školami, duálne vzdelávanie určené stredným školám a tiež stážový program DAB pre vysokoškolákov. V rámci budovania kultúrnej komunity v regióne chce divadlo rozvíjať aj viaceré programy pre dobrovoľníkov, ktorí môžu spolupracovať na vzdelávacích a sprievodných programoch i na bežnom chode divadla.Súčasná sezóna podľa riaditeľky pokračuje podľa plánu. Čítacími skúškami sa 13. januára začala príprava novej inscenácie Nič v réžii poslucháčky Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení Marianny Stančokovej. Premiéra hry bude v Štúdiu DAB 7. marca. Poslednou premiérou sezóny bude inscenácia Chrobák v hlave v réžii Attilu Béresa, ktorú divadlo uvedie 16. mája. Nové vedenie DAB pripravuje už teraz budúcu divadelnú sezónu.„Tvorba dramaturgického plánu je v procese, aktuálne intenzívne komunikujeme s režisérmi Michalom Vajdičkom, Júliou Rázusovou, Jánom Luteránom a poľským režisérom Lukaszom Kosom,“ prezradila Moravčíková.