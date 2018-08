Po experimentálnej liečbe sa vyliečili dvaja nakazení ebolou

Vírus eboly Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kinshasa 25. augusta (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva Konžskej demokratickej republiky (KDR) v sobotu informovalo, že dvaja z desiatich ľudí, ktorí ako prví dostali novú experimentálnu liečbu, sa zotavili z krvácavej horúčky ebola. Ich ďalšie sledovanie by mohlo ukázať, akú úlohu pri ich zotavení táto liečba zohrávala, konštatoval rezort.Ako v sobotu informovala agentúra AP, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v sobotu vzdala hold vláde KDR za to, že dala k dispozícii niekoľko experimentálnych liečebných postupov na potlačenie najnovšej epidémie eboly v krajine a označila ich za "celosvetovo prvý lúč nádeje pre ľudí s touto chorobou".Dvom vyliečeným bol podaný prípravok nazvaný mAb114. Ten bol izolovaný z krvi pacienta, ktorý ochorenie prežil v roku 1995. Látka bola úspešne testovaná na opiciach. Konžská vláda jej použitie odobrila 1. augusta, podobne ako aj pre prípravky ZMapp, Remdesivir, Favipiravir a Regn3450-3471-3479.Ebola je vysoko nákazlivá vírusová krvácavá horúčka, ktorá sa prenáša telesnými tekutinami. Úmrtnosť medzi nakazenými môže dosiahnuť až 90 percent; úspešnosť liečby je však výrazne vyššia, ak sa podarí pacientov skoro izolovať a podávať im dostatok tekutín.Vláda KDR eviduje celkovo 77 potvrdených prípadov eboly, z ktorých 39 sa už skončilo smrťou nakazeného. Z nákazy sa vyliečilo 11 ľudí. Úrady okrem toho evidujú aj 28 pravdepodobne nakazených osôb.Prvé obete nového výskytu eboly hlásené začiatkom júla v provincii Severné Kivu. Ide o v poradí už desiatu epidémiu eboly v KDR. V spomínanej oblasti pri východných hraniciach KDR pôsobia početné armádne skupiny, ktoré tu primárne bojujú o náleziská vzácnych minerálov. Bezpečnostná situácia v danom regióne veľmi sťažuje nájdenie ľudí, s ktorými nakazení prišli do kontaktu a ich následné očkovanie.WHO označila výskyt eboly v Severnom Kivu za vysoko rizikový na regionálnej úrovni, pričom riziko medzinárodného šírenia vírusu je podľa nej nízke. Vírusom zasiahnutá oblasť susedí s Ugandou, Rwandou a Južným Sudánom.