Rusko obvinilo USA a ich spojencov z prípravy nových náletov na Sýriu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 25. augusta (TASR) - Ruské ministerstvo obrany v sobotu vyhlásilo, že Spojené štáty a ich spojenci pripravujú nový útok na Sýriu. Má k nemu dôjsť pod zámienkou, že sýrske vedenie použilo proti civilistom chemické zbrane, vyhlásil v Moskve oficiálny predstaviteľ ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov.Dodal, že v snahe vyprovokovať nový útok západných spojencov pripravujú povstalci v provincii Idlib zinscenovanie údajného útoku chemickými zbraňami voči civilistom, z ktorého bude následne obvinená sýrska armáda.Konašenkov podľa agentúry Interfax vyhlásil, že táto provokácia sa pripravuje "za aktívnej účasti britských tajných služieb" a má Spojeným štátom, Británii a Francúzsku poslúžiť ako zámienka pre ďalšie nálety na objekty štátnej správy a ekonomickú infraštruktúru Sýrie.Predstaviteľ ruského rezortu obrany dodal, že do Perzského zálivu pred niekoľkými dňami vplávalo americké vojnové plavidlo USS The Sullivans s 56 okrídlenými raketami na palube a na základňu v Katare bol redislokovaný strategický bombardér V-1V s 24 okrídlenými raketami AGM-158 JASSM.Konašenkov s odvolaním sa na niekoľko nezávislých zdrojov uviedol, že na príprave spomínanej provokácie sa podieľa teroristické zoskupenie Front an-Nusra. Dodal, že do mesta Džisr aš-Šugur v provincii Idlib už bolo dopravených osem nádob s chlórom, ktoré boli po odovzdaní skupine Hizb al-Islámí al-Turkistání prevezené do neďalekej dediny. V danej oblasti sa už podľa Konašenkova nachádza skupina povstalcov, ktorá pod vedením špecialistov britskej súkromnej vojenskej spoločnosti absolvovala výcvik na použitie chemických zbraní.uviedol Konašenkov ironicky - narážal pri tom na dávnejšie tvrdenie Ruska, že má informácie, že členovia mimovládnej organizácie Sýrska civilná obrana, nazývanej aj Biele prilby, majú úzke väzby na teroristov. Podobný názor zastáva aj sýrske vedenie.Agentúra AP poznamenala, že toto vyhlásenie Ruska sa objavilo niekoľko dní po tom, ako poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť John Bolton varoval sýrsku vládu pred použitím chemických zbraní, pričom zdôraznil, že ak by k tomu došlo, nasledovala by tvrdá reakcia spojencov.