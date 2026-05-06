06. mája 2026

Po kariére to s ním šlo dole vodou. Bývalý basketbalista dostal kolosálny trest za sexuálne zneužívanie detí


6.5.2026 (SITA.sk) - Prehliadky v mobilnom telefóne a online účte odhalili textové správy s maloletými osobami. V niektorých dostal obrázky nahého dieťaťa.


Bývalý basketbalista Dagoberto Miguel Peña bol okresnou sudkyňou v Spojených štátoch amerických odsúdený na 60 rokov federálneho väzenia za výrobu, prijímanie, držanie a prístup k obrázkom i videám zobrazujúcim sexuálne zneužívanie detí.

Je registrovaný ako sexuálny delikvent. K vine sa priznal 23. januára 2026. Podľa súdnych dokumentov od októbra 2024 do februára 2026 presvedčil dvoch maloletých, aby sa zapojili do sexuálne explicitného správania s cieľom vytvoriť vizuálne zobrazenia ich zneužívania.

V apríli 2025 začali orgány činné v trestnom konaní vyšetrovanie Peñu, učiteľa telesnej výchovy a trénera, po tom, čo rodič zistil jeho nevhodnú komunikáciu s maloletou osobou.

Okrem toho sa našli fotografie a videá, ktoré Peña sám nasnímal počas sexuálneho zneužívania dvoch maloletých. Vyšetrovanie ďalej identifikovalo tretiu maloletú osobu s podobnými zábermi. V tomto prípade spolupracovalo aj FBI.

Peña reprezentoval rodnú Dominikánsku republiku a počas kariéry si zahral aj v Argentíne, Litve, Francúzsku či Španielsku.


Rezervácie hotelov v USA pred MS výrazne zaostávajú za očakávaniami. Aký je za tým dôvod?

