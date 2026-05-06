 Streda 6.5.2026
 24hod.sk    Šport

06. mája 2026

Rezervácie hotelov v USA pred MS výrazne zaostávajú za očakávaniami. Aký je za tým dôvod?


Až štyri pätiny respondentov z jedenástich metropolitných oblastí, ktoré budú hostiť zápasy šampionátu, hlási rezervácie pod plánovanou úrovňou. Rezervácie hotelov v USA súvisiace s blížiacimi ...



6.5.2026 (SITA.sk) - Až štyri pätiny respondentov z jedenástich metropolitných oblastí, ktoré budú hostiť zápasy šampionátu, hlási rezervácie pod plánovanou úrovňou.


Rezervácie hotelov v USA súvisiace s blížiacimi sa majstrovstvami sveta vo futbale majú výrazne nižšiu úroveň, než očakávali odborníci. Americká asociácia hotelov a ubytovania (AHLA) uviedla, že až 80 percent respondentov z jedenástich metropolitných oblastí, ktoré budú hostiť zápasy šampionátu, hlási rezervácie pod plánovanou úrovňou.

Približne 65 percent respondentov zároveň uviedlo, že problematické sú vízové prekážky a širšie geopolitické obavy, ktoré potláčajú dopyt. AHLA tiež spomenula, že hoci optimizmus klesol, stále existujú príležitosti na zlepšenie, pokiaľ USA a FIFA zabezpečia prívetivé a plynulé skúsenosti pre cestujúcich zo zahraničia.

Majstrovstvá sveta sa budú konať v USA, Mexiku a Kanade od 11. júna do 19. júla.

Americký prezident Donald Trump často zdôrazňoval postavenie krajiny ako spoluhostiteľa turnaja, no zároveň spustil tvrdšie kontroly vízových povolení pre návštevníkov. Administratíva Trumpa sľúbila FIFA uľahčiť udeľovanie víz držiteľom lístkov, ale prísne preverovanie zostáva.

Fanúšikovia tiež vyjadrili obavy z vysokých cien lístkov a ich zdražovania na sekundárnom trhu, ako aj o náklady na dopravu na zápasy.

V niektorých mestách, ako je Kansas City, sú rezervácie dokonca nižšie než bežné počas leta. V mestách ako Boston, Philadelphia, San Francisco a Seattle bol turnaj označený za "neudalost" podľa vyjadrení respondentov.

AHLA tiež poukázala na to, že hromadné rezervácie hotelových izieb zo strany FIFA, ktoré boli mnohé zrušené, vytvorili falošný počiatočný dopyt. V dôsledku neistoty hotely menia svoje stratégie, odkladajú investície do aktivít súvisiacich s MS, marketingových partnerstiev či do renovácií.

FIFA na to reagovala, že uvoľňovanie izieb prebieha podľa dohodnutých kontraktov a je to štandardná prax pri veľkých športových podujatiach. Organizácia tiež uviedla, že dopyt po tohtoročných MS je "bezprecedentný“ s viac než piatimi miliónmi predaných vstupeniek.

MS 2026 sú v centre pozornosti nielen športových fanúšikov, ale aj hotelierov a cestovného ruchu, ktorí sledujú úroveň rezervácií a celkovú pripravenosť krajiny na príchod obrovského počtu zahraničných návštevníkov.


Zdroj: SITA.sk - Rezervácie hotelov v USA pred MS výrazne zaostávajú za očakávaniami. Aký je za tým dôvod? © SITA Všetky práva vyhradené.

