Po kolapse Eriksena sa nemalo dohrávať a hráči o tom nemali rozhodovať, tvrdia športoví experti

UEFA vraj zlyhala na celej čiare

Eriksen už komunikoval z lôžka

13.6.2021 - Zápas majstrovstiev Európy vo futbale medzi Dánskom a Fínskom (0:1) sa po kolapse Christiana Eriksena nemal dohrávať. Povedali to nezávisle od seba viacerí experti na futbalovú problematiku týkajúcu sa prerušení hry z neočakávaných dôvodov.Dánsky tréner Kasper Hjulmand po kodanskom zápase, v ktorom sa pokračovalo po takmer dvojhodinovej pauze, informoval, že sám Eriksen z nemocničného lôžka poprosil spoluhráčov, aby sa vrátili na trávnik Štadióna Parken a zápas dohrali."Mali sme dve možnosti. Dohrávať od 20.30 h večer alebo na druhý deň napoludnie. Myslím si, že hráči sa rozhodli za daných okolností správne, hoci to vôbec nemali jednoduché. Aj ja sám som ťažko prežíval, čo sa stalo," uviedol Hjulmand.Novinár Colin Millar píšuci pre web Football-Espaňa si však myslí niečo úplne iné. Podľa neho zlyhala Európska futbalová únia na celej čiare, keď hráčom povolila pokračovať v zápase v stave silného psychického vypätia a s ťažkými myšlienkami."Je absolútne dehonestujúce, čo predviedla UEFA. Vôbec ma to však neprekvapuje, lebo v minulosti sme sa už neraz dočkali čudných praktík zo strany UEFA," vyhlásil Millar.Poľský športový psychológ Kamil Wódka rovnako súhlasí s názorom, že futbalisti by nemali robiť rozhodnutia v takýchto špecifických prípadoch."Dohrávať zápas bolo barbarské rozhodnutie. Eriksen v nemocnici a ani jeho spoluhráči nevedeli v ťažkých okamihoch reálne vyhodnotiť situáciu. Prešli si psychicky náročnými chvíľami a vtedy by nemali mať rozhodovaciu právomoc v takých závažných veciach, ako je pokračovanie v zápase.""Moja veľká úcta patrí dánskym futbalistom, najmä Kjaerovi a Schmeichelovi, že rýchlo bežali na pomoc spoluhráčovi a neskôr poskytli podporu aj jeho partnerke. Nie som si však istý, že sa malo ešte pokračovať v zápase v sobotu večer. Dáni absolútne neboli v stave hrať," napísal Henry Winter z anglického denníka The Times.Dáni prehrali s Fínmi 0:1 a nováčik na európskom šampionáte získal historicky prvé tri body. Príčina kolapsu Eriksena v sobotu neskoro večer ešte nebola objasnená.Keď ho transportovali do nemocnice Rigshospitalet na nosidlách, už bol pri vedomí a neskôr z lôžka na diaľku komunikoval so spoluhráčmi.Situáciu na dánskom Parken Stadium priblížil aj slovenský lekár Pavel Malovič, ktorý na majstrovstvách Európy pôsobí ako dopingový komisár. Na zápase bol prítomný jeho jeho kolega."Hráč mal srdcový kolaps, hlboko zapadnutý jazyk a oživovali ho defibrilátorom. Prítomný bol aj dopingový komisár, ktorý je záchranár (sme na to vyškolení) a zohral hlavnú úlohu v logistike pomoci. Hráča pri vedomí odviezli sanitkou do nemocnice na jednotku intenzívnej starostlivosti,“ uviedol Pavel Malovič na webe Sportnet.sk.