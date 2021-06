Djokovič si vybojoval svoj druhý titul na Roland Garros, proti Tsitsipasovi predviedol skvelý obrat

Djokovič má šancu na Grand Slam

Mladší Tsitsipas nevydržal tempo

Roland Garros

dvojhra mužov - finále





Novak Djokovič (Srb-1) - Stefanos Tsitsipas (Gréc.-5) 6:7 (6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4

- Stefanos Tsitsipas (Gréc.-5) 6:7 (6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.6.2021 - Srb Novak Djokovič urobil ďalší krok k tenisovej nesmrteľnosti. Vo finále dvojhry mužov na Roland Garros v Paríži zdolal Gréka Stefanosa Tsitsipasa 6:7 (6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4 a po roku 2016 druhýkrát zdvihol nad hlavu slávny Pohár mušketierov.Zároveň pridal do svojej jagavej zbierky 19. grandslamový titul a už len o jedno víťazstvo zaostáva za lídrami histórie Rogerom Federerom a Rafaelom Nadalom.Zverenec Mariána Vajdu a Gorana Ivaniševiča Djokovič sa stal prvým hráčom v tzv. otvorenej ére tenisu po roku 1968, ktorý vyhral každý zo štyroch grandslamových turnajov minimálne dvakrát.V celej histórii bieleho športu sa to pred 34-ročným Srbom podarilo už len austrálskym legendám Royovi Emersonovi a Rodovi Laverovi. Pre porovnanie Federer vyhral iba raz práve v Paríži a Nadal zasa nemá viac ako jeden titul z Australian Open v Melbourne.Keďže Djokovič v tomto roku triumfoval aj v Austrálii, stále má šancu na pravý Grand Slam, čiže zisk všetkých štyroch turnajov tzv. veľkej štvorky v jednom kalendárnom roku.Dramatické mužské finále na dvorci Philippa Chatriera v Paríži trvalo štyri hodiny a jedenásť minút a Djokovič rovnako ako vo vlaňajšom semifinále RG potreboval proti odhodlanému Tsitsipasovi až päť setov.Kým však pred rokom Srb viedol 2:0 na sety a nechal súpera vyrovnať na 2:2, aktuálne musel on doťahovať dvojsetový náskok 22-ročného Gréka.Tsitsipas predvádzal až do tretieho setu takmer bezchybný výkon s potrebnou dĺžkou úderov aj trpezlivosťou v dlhších výmenách. Potom Djokovič zlepšil returny a v treťom sete konečne brejkol súpera tak, že si udržal svoje podanie.V zostávajúcich troch setoch pustil Tsitsipasovi už len 9 gemov. V piatom dejstve po brejku na 2:1 Djokovič vzápätí potvrdil na 3:1 a náskok jedného brejku už udržal do konca. Za stavu 5:4 pri svojom podaní premenil druhý mečbal. Vzájomnú bilanciu proti Grékovi si vylepšil na 6-2.Tsitsipas nepremenil prvú finálovú účasť na grandslamovom turnaji na víťazstvo, hoci nebol od neho ďaleko. V súboji generácií nevydržal nastolené tempo z prvých dvoch setov.Napriek parížskej prehre zostal na čele rebríčka hráčov s najväčším počtom víťazných zápasov v tomto roku. Má ich na konte 39, z toho 22 na antuke.