Po letnej prestávke budú ministri SR opäť rokovať aj v regiónoch

Výjazdové rokovanie vlády SR, archívna snímka. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. augusta (TASR) – Po letnej prestávke vláda opäť zasadne aj v jednotlivých regiónoch Slovenska. V utorok sa vládny kabinet stretne na výjazdovom rokovaní vlády v Kokave nad Rimavicou v okrese Poltár, o deň neskôr v stredu 28. augusta v obci Buzitka v okrese Lučenec. Vládny kabinet sa v utorok bude venovať priebežnej informácii realizácie akčného plánu rozvoja okresu Poltár.Vláda bude rokovať o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške jedného milióna eur do 30. septembra. Najviac financií – 105.000 eur - by malo ísť na rekonštrukciu kultúrneho domu v obci Málinec. Obec Kokava nad Rimavicou by mala získať finančný príspevok vo výške 95.000 eur na rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov. Okrem toho by mala získať obec aj 45.000 eur na vybudovanie bezbariérového prístupu a výťahov v budove zdravotníckeho strediska a obecného úradu.Na obnovu kultúrneho domu a kuchynky v ňom by mala obec Cinobaňa získať 50.000 eur, rovnaká suma by mala ísť aj pre obec Hradište na rekonštrukciu miestnych komunikácií. Obec Kalinovo by mala získať na obnovu základnej školy 70.000 eur, obec Uhorské 73.000 eur na výstavbu multifunkčného ihriska. Na rekonštrukciu obecnej budovy v obci Utekáč by mali získať zas 50.000 eur.Celkovo by malo byť podporených 43 projektov, medzi nimi sú napríklad financie vyčlenené aj na pre viaceré cirkvi, občianske združenia či športové kluby a zväzy.S tohtoročnými výjazdovými rokovaniami začala vláda 16. januára, keď zasadala v Snine, o deň neskôr v Levoči. Vo februári vládny kabinet navštívil Revúcu (12. 2.) a obec Jesenské (13. 2.), v marci (19. 3.) Gelnicu a Lipany (20. 3). V apríli (9. 4.) vláda zasadala v Medzilaborciach a v Bardejove (10. 4.), v máji rokovala v Hanušovciach nad Topľou (14. 5.) a v Trebišove (15. 5.). Pred letnou prestávkou vláda rokovala v Stropkove (25. 6.) a Michalovciach (26. 6.).