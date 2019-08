2020: Bude stáť Bitcoin 50,000 EUR?

Bitcoinové mince. Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Faktor vzácnosti, rovnica Foto: Fumbi Foto: Fumbi

Je možné nechať rozhodovanie o investícii na odborníkov a algoritmus systému, ktorý sám dokáže riziká do značnej miery eliminovať.

Fumbi, profil Foto: Fumbi Foto: Fumbi

Spoločnosť Fumbi



Spoločnosť Fumbi vznikla ako odpoveď na čoraz väčší a ťažšie prehľadný trh s kryptomenami. Ako prvý na Slovensku i vo svete prinášajú investičné riešenie pre širokú verejnosť – čiže pre všetkých, ktorí uvažujú nad investovaním do kryptomien.



S investovaním do kryptomien cez Fumbi je spojená minimalizácia rizika, keďže investori nemusia riešiť, do ktorých kryptomien investujú a na ktorých online burzách ich vymenia. Fumbi Algoritmus investíciu inteligentne prerozdelí do dynamického portfólia, skladajúceho sa z niekoľkých desiatok kryptomien s najväčším trhovým podielom. Keďže portfólio sa dokáže adaptovať na pravidelnej báze, platí jednoduchá rovnica, že rast či pokles hodnoty investícií bude priamoúmerný celkovej hodnote trhu kryptomien.



Všetky kryptomeny sú uložené na offline generovaných úložiskách, čo prakticky eliminuje možnosť hekerského útoku. Prístup do týchto úložísk je zabezpečený na inštitucionálnej báze, takže nezávisí od konkrétnej osoby. Investori sú stále priamymi vlastníkmi svojho portfólia, čo je pre nich bezpečnejšie ako investícia cez zahraničný podielový fond.



Fumbi sa tak zaraďuje medzi priekopníkov a spolutvorcov prostredia pre technológiu kryptomien, ktorá má potenciál zmeniť svet rovnako alebo ešte výraznejšie, ako to urobil internet.

Bratislava 27. augusta (OTS) -Keďže množstvo vyťaženého Bitcoinu stále narastá, ale jeho nová ťažba sa postupne znižuje, vytvára to tlak na rast ceny.Vzorec dobre funguje nielen pre Bitcoin, ale i zlato a striebro v priebehu mnohých rokov, čo mu dodáva veľkú dôveryhodnosť.Netreba však zabúdať na riziká. Svet kryptomien je veľmi premenlivý a okrem Bitcoinu existuje množstvo novších kryptomien, ktoré ho môžu nahradiť ako úložisko hodnoty. Preto je vhodnejšie investovať formou Fumbi portfólia, ktoré dokáže riziko konkurencie kryptomien eliminovať svojím dynamickým algoritmom.Ak si myslíte, že cena Bitcoinu podobne ako pri zlate naozaj závisí od jeho faktoru vzácnosti, potom čas investovať je práve teraz. Uvedený vzorec zatiaľ vystihoval priemerné ceny s veľkou presnosťou R2=94.7%.Nato, aby sa však vzorec skutočne realizoval, je potrebné, aby svetová verejnosť i inštitúcie vnímali Bitcoin ako úložisko hodnoty. Prospieva mu nezávislosť od štátnych inštitúcií, lokálnych ekonomík, úplná transparentnosť a výborná možnosť prenosu. Je omnoho ľahšie odoslať či prijať Bitcoin, než uncu zlata. V poslednom čase sa objavili náznaky negatívnej korelácie s americkým akciovým trhom, čo je v čase prichádzajúcej krízy pre Bitcoin skvelá správa.Ak chcete investovať do kryptomien inteligentne a bezpečne, s Fumbi môžete začať už teraz. Nečakajte do mája, pretože vtedy môže byť cena veľmi vysoko. Nechajte Vaše peniaze zarábať na najrýchlejšie rastúcom trhu kryptomien. Investujte skôr ako sa trh dá do pohybu. Investujte však len sumu, ktorú si môžete dovoliť – minulý vývoj nie je zárukou rovnakého správania v budúcnosti. Minimálna investícia do systému Fumbi je 50 eur.