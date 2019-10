Po miernom vzraste čaká ceny ropy výrazný pokles

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 4. októbra (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v piatok mierny rast, pričom cena Brentu sa dostala nad 58 USD za barel (159 litrov). Ceny nahor posunuli informácie o vývoji nezamestnanosti v USA, ktoré čiastočne zmiernili nervozitu trhov v dôsledku spomaľovania rastu svetovej ekonomiky. Za celý týždeň sa však očakáva pokles cien komodity o vyše 6 %.Americké ministerstvo práce v piatok zverejnilo správu o vývoji na pracovnom trhu USA za september. Ako informovalo, v ekonomike vzniklo minulý mesiac 136.000 nových pracovných miest a miera nezamestnanosti klesla na 3,5 %. To je nové takmer 50-ročné minimum, keď na tejto úrovni bola nezamestnanosť naposledy v decembri 1969.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri dosiahla do 19.45 h SELČ 58,20 USD (53,01 eura) za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 49 centov (0,85 %).Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom zaznamenala 52,59 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 14 centov (0,27 %).Za celý týždeň sa však vzhľadom na vývoj v prvých dňoch tohto týždňa očakáva výrazný pokles cien. V obidvoch prípadoch sa predpokladá pokles ceny Brentu aj WTI približne o 6,2 %. Ak sa prognóza vyplní, bude to najvýraznejší týždenný pokles cien ropy od júla tohto roka.(1 EUR = 1,0979 USD)