Romney odsúdil Trumpovu výzvu vyšetrovať Bidena v Číne a na Ukrajine

Americký prezident Donald Trump (vľavo) a Mitt Romney, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 4. októbra (TASR) - Americký republikánsky senátor Mitt Romney odsúdil výzvu prezidenta Donalda Trumpa na vyšetrovanie demokratického exprezidenta Joea Bidena v Číne a na Ukrajine. Informovala o tom agentúra AFP.," napísal na Twitteri Romney, ktorý patrí medzi najotvorenejších Trumpových kritikov v rámci jeho vlastnej Republikánskej strany.Skutočnosť, že predmetom prezidentových výziev na vyšetrovanie je práve jeho predpokladaný súper v budúcoročných prezidentských voľbách, vzbudzuje silné podozrenie, že jeho snahy sú čisto politicky motivované, domnieva sa Romney.Donald Trump vo štvrtok verejne apeloval na Čínu a Ukrajinu, aby začali vyšetrovať Joea Bidena. Podľa šéfa Bieleho domu ide o krajiny, kde sa mohli Joe Biden a jeho syn Hunter dopustiť korupčného konania. Práve Joe Biden by pritom mohol získať prezidentskú nomináciu Demokratickej strany pre voľby 2020.Predstavitelia Republikánskej strany reagovali na Trumpovu štvrtkovú výzvu pomerne zdržanlivo. S výnimočne ostrou kritikou prišiel v piatok práve senátor Mitt Romney, ktorý bol v roku 2012 prezidentským kandidátov republikánov.Trumpove snahy o diskreditáciu Joea Bidena prostredníctvom vyšetrovania na Ukrajine motivovali demokratov k iniciovaniu konania v Kongrese, ktoré by mohlo viesť k ústavnej žalobe proti prezidentovi (tzv. impeachmentu).Trump sa spolieha na to, že snahy o jeho impeachment stroskotajú na pôde republikánmi kontrolovaného Senátu, ktorý pri takomto konaní rozhoduje o vine prezidenta.