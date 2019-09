Po mimoriadnych pristátiach dorazil vládny špeciál do Bratislavy

Na snímke predseda NR SR Andrej Danko počas otvorenia 4. zasadnutia predsedov parlamentov euroázijských štátov v Paláci nezávislosti 24. septembra 2019 v kazašskom Nur-Sultane. Foto: TASR - Jakub Kotian Na snímke predseda NR SR Andrej Danko počas otvorenia 4. zasadnutia predsedov parlamentov euroázijských štátov v Paláci nezávislosti 24. septembra 2019 v kazašskom Nur-Sultane. Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 24. septembra - Vládny špeciál letky Ministerstva vnútra (MV) SR s delegáciou predsedu NR SR Andreja Danka v utorok približne o 22.00 h pristál v Bratislave, kam dorazil z maďarskej metropoly Budapešť. V Budapešti z lietadla vystúpila delegácia predsedu maďarského Národného zhromaždenia Lázslóa Kövéra.Do Budapešti smerovalo lietadlo z poľskej Varšavy, kde muselo mimoriadne pristáť pre zdravotné komplikácie Lázslóa Kövéra. Vo Varšave ho ošetrili zdravotníci.Vládny špeciál z eurázijského samitu v kazašskom hlavnom meste Nur-Sultan pôvodne smeroval do Bratislavy. Pre nečakané zdravotné problémy Lázslóa Kövéra požiadal Danko kapitána lietadla o mimoriadne pristátie vo Varšave."Je prirodzené, že ak nastane situácia, aká nastala, snažíme sa pomôcť. Som rád, že náš kolega je v Budapešti a že sme mu pomohli," povedal Danko novinárom po prílete do Bratislavy. O detailoch zdravotného stavu svojho maďarského partnera sa podľa svojich slov nechcel informovať."Rozhodol som sa, že nebudeme riskovať a ohrozovať jeho zdravotný stav. Verím, že by sa tak zachoval každý," doplnil Danko s tým, že Kövér mu adresoval poďakovanie.