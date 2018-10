Po nálete provládnej koalície v Hudajde hlásia povstalci 17 mŕtvych

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Saná 13. októbra (TASR) - Najmenej 17 ľudí v sobotu zahynulo a ďalších 20 utrpelo zranenia pri nálete vojenskej koalície pod vedením Saudskej Arábie v jemenskom meste Hudajda, ovládanom šiitskými povstalcami označovanými ako húsíovia. Oznámil to hovorca povstaleckého ministerstva zdravotníctva, ktorého vyjadrenie priniesla tlačová agentúra AP.Miestni kmeňoví vodcovia podľa AP uviedli, že pri nálete koalície podporujúcej medzinárodne uznávanú jemenskú vládu boli zasiahnuté dopravné prostriedky vrátane autobusu, v ktorom zahynuli všetci cestujúci. Medzi obeťami na životoch sú aj deti, pričom sa očakáva že ich počet vzrastie, keďže mnohí zo zranených sú v kritickom stave.Hudajda na pobreží Červeného mora je dôležitým prístavom, kadiaľ prúdi do Jemenu humanitárna pomoc. Pod kontrolou húsíov je od roku 2014, keď títo šiitskí vzbúrenci obsadili aj hlavné mesto Saná a ďalšie časti Jemenu. Ich postup primal v roku 2015 Saudskú Arábiu a ďalšie sunnitské spojenecké krajiny začať letecké útoky, aby sa povstalci nedostali do mesta Aden - dočasného sídla jemenskej vlády podporovanej Saudskou Arábiou.