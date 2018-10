Trať medzi Kolínom a Frankfurtom zostáva pre požiar vlaku neprejazdná

Na snímke pohľad na plamene a dym z rýchlovlaku neďaleko nemeckého Montabauru 12. októbra 2018. Vlak okamžite zastavili a záchranné zložky evakuovali všetkých 510 cestujúcich. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 13. októbra (TASR) - Predbežne do konca budúceho týždňa zostane prerušená premávka na vysokorýchlostnej železničnej trati medzi nemeckým veľkomestom Kolín nad Rýnom a metropolitnou oblasťou Rýn-Mohan, ktorej centrom je Frankfurt nad Mohanom. Nemecké železnice to oznámili v sobotu večer v súvislosti s piatkovým požiarom rýchlovlaku ICE na území spolkovej krajiny Porýnie-Falcko.Diaľkové vlaky medzi Kolínom nad Rýnom a Frankfurtom nad Mohanom budú naďalej premávať odklonom cez Koblenz a Mainz, čo môže predlžovať čas jazdy až o 80 minút, informovala tlačová agentúra DPA. Nebudú pritom obsluhovať stanice Siegburg/Bonn, Montabaur a Limburg Süd. Do posledných dvoch uvedených staníc však dopravca zabezpečí náhradné vlakové spoje z frankfurtského letiska.Požiar jednej zo súprav ICE vypukol v piatok ráno v dôsledku technickej poruchy pri meste Dierdorf v Porýní-Falcku. Vlak okamžite zastavili a všetkých 510 cestujúcich evakuovali, pričom päť osôb podľa polície utrpelo ľahké zranenia. V dôsledku zadymenia bol uzavretý aj úsek diaľnice A3.