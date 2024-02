Po náraze do stĺpa zahynul v Bratislave len 29-ročný vodič (foto)

23.2.2024 (SITA.sk) - Po náraze do stĺpa zahynulAko informuje bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti, tragická dopravná nehoda sa stala vo štvrtok 22. februára krátko pred 22:30 na Ceste na Senec v smere z centra mesta.Podľa informácií polície vodič na vozidle Hyundai prešiel do protismernej časti vozovky a„Vodič v dôsledku nárazu utrpel zranenia nezlučiteľné so životom," uvádza polícia.Na zistenie prítomnosti alkoholu a iných omamných látok v organizme bol u vodiča nariadený odber krvi. Polícia začala trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.