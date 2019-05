Po narodení syna Harryho a Meghan sa vo veľkom stávkuje na jeho meno

Na snímke oznámenie umiestnené na stojane v nádvorí Buckinghamského paláca oznamuje narodenie prvého dieťaťa - syna britského princa Harryho a jeho manželky Meghan v Londýne 6. mája 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 6. mája (TASR) - Britskému princovi Harrymu a jeho manželke Meghan sa v pondelok narodil prvý potomok. Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu svojmu synovi dosiaľ meno oficiálne nevybrali, pričom Harry uviedol, že verejnosti ho oznámia v priebehu nasledovných dní. V stávkových kanceláriách však už medzičasom vedú tipy ako James, Arthur, Philip či Albert, informuje agentúra AFP.Mená pre britských kráľovských potomkov sa tradične vyberajú z relatívne úzkeho okruhu tých, ktoré už v minulosti mali členovia kráľovskej rodiny. Harry a Meghan sa teraz budú musieť rozhodnúť, či v tomto smere budú nasledovať skôr tradíciu alebo pre svojho potomka vyberú neobvyklejšie meno.Ich prvorodený syn je aktuálne siedmym v nástupníckej línii na britský trón a je teda nepravdepodobné, že by sa v budúcnosti mohol stať kráľom. Práve preto by pár mohol mať pri výbere jeho mena väčšiu slobodu, analyzuje AFP.Bývalá americká herečka Meghan si viedla ešte pred tým, ako sa vlani v máji zosobášila s Harrym, na internete lifestyleový blog s názvom The Tig. Na ňom okrem iného napísala, že jedným z jej obľúbených mien pre dieťa je Grey (v preklade sivý alebo sivá), ktoré sa hodí ako pre dievča, tak i pre chlapca.Podľa AFP je však nepravdepodobné, že by sa takéto meno stretlo v Británii s pozitívnym ohlasom, čo platí aj pre príliš americky znejúce mená ako napríklad Bradley, ktorému stávkové kancelárie nedávajú veľké šance. Trocha lepšie vyhliadky má však podľa nich meno Spencer, taktiež veľmi populárne v USA, ktoré bolo zároveň rodným priezviskom Harryho zosnulej matky, princeznej Diany.Rupert Adams z britskej stávkovej kancelárie William Hill uviedol, že stávky na potenciálne meno syna Harryho a Meghan značne stúpli od oznámenia, že sa potomok narodil. "Novým favoritom je Arthur, avšak je možné, že v priebehu nasledovných hodín či dokonca dní sa kurz bude meniť," dodal.V írskej stávkovej kancelárii Paddy Power sú momentálne najpopulárnejšími mená Alexander a James, pričom v tesnom závese sa za nimi drží Oliver.