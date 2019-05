Prokurátori: Trumpa chráni pred trestným stíhaním iba jeho funkcia

Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 7. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump by bol obvinený z marenia spravodlivosti, ak by ho pred trestným stíhaním nechránila jeho funkcia. Uvádza sa to v otvorenom liste zverejnenom v pondelok organizáciou Protect Democracy, ktorý podpísalo takmer 400 bývalých prokurátorov v reakcii na správu osobitného vyšetrovateľa FBI Roberta Muellera o údajnom zasahovaní Ruska do prezidentských volieb v USA v roku 2016. O liste podľa agentúry DPA informoval denník Washington Post.Jeho autori tvrdia, že Muellerova správa opisuje niekoľko Trumpových úkonov, ktoré spĺňali všetky predpoklady na podanie takejto žaloby. Ide napríklad o pokusy Trumpa o odvolanie Muellera, obmedzenie rozsahu vyšetrovania a bránenie svedkom v spolupráci s vyšetrovateľmi. Samotný Mueller nekonštatoval, či Trump maril vyšetrovanie, ale predložil indície za i proti. Minister spravodlivosti William Barr dospel na základe Muellerovej správy k záveru, že v tomto bode nie je dostatok dôkazov na stíhanie prezidenta.Signatári otvoreného listu sa odvolávajú na internú smernicu ministerstva spravodlivosti z roku 1973, ktorá interpretuje americkú ústavu v tom zmysle, že úradujúci prezident nemôže byť obvinený. Bývalí prokurátori tvrdia, že správanie Trumpa opísané v Muellerovej správe by v prípade akejkoľvek inej osoby, ktorá nemá takúto ochranu, viedlo k obvineniam z marenia spravodlivosti.Barr povedal, že k svojmu záveru dospel nezávisle od tejto smernice. Mueller v správe uvádza, že prijal výklad príslušnej smernice.Opoziční demokrati v Kongrese kritizovali Barrove slová, že dôkazy v Muellerovej správe nie sú dostatočné na to, aby sa mohlo konštatovať, že sa prezident dopustil marenia spravodlivosti.Signatári otvoreného listu pracovali ako prokurátori počas vlád demokratických i republikánskych prezidentov.