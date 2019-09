Po nástupe do škôlky ochorie veľa detí, prevenciou je umývanie rúk

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. septembra (TASR) - Počet akútnych respiračných ochorení sa každoročne po prázdninách výrazne zvýši, pričom najväčšiu skupinu chorých tvoria päťročné deti.vysvetľuje vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva SR Jana Hamade.Najjednoduchšia prevencia je podľa nej časté umývanie rúk, pretože až 80 percent infekcií sa šíri špinavými rukami.radia hygienici.Deti si podľa Hamade rady dávajú do úst hračky alebo iné predmety, všetko skúmajú, a tak sa ľahko do organizmu dostanú rôzne patogény. Reakcia imunitného systému dieťaťa na primárnu infekciu, s ktorou sa ešte nestretlo, býva prudká a odolnosť získa až po určitom čase, keď si organizmus zvykne na bakteriálnu flóru, ktorá sa vytvorí v kolektíve.Obranyschopnosť organizmu posilní aj pravidelný pohyb, zdravá strava, predovšetkým dostatok zeleniny a ovocia.zdôrazňuje Hamade.Do škôlky podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia možno prijať iba dieťa, ktoré neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Prevádzkovatelia škôlok zabezpečujú túto povinnosť prostredníctvom tzv. ranného filtra.tvrdí odborníčka. Ak sa príznaky akútneho prenosného ochorenia prejavia u dieťaťa počas dňa, treba ho izolovať od ostatných, zabezpečiť nad ním dočasný dohľad a informovať jeho zákonného zástupcu. Hamade pripomína, že dieťa sa má do kolektívu vrátiť až po úplnom vyliečení.uzavrela.Medzi najčastejšie detské choroby patria zápaly horných dýchacích ciest, šarlach, hnačkové ochorenia či ovčie kiahne.