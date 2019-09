Danko: Je dôležité, aby sme odkázali EÚ, že je potrebné viesť dialóg

Na archívnej snímke predseda SNS Andrej Danko. Foto: TASR Foto: TASR

Nur-Sultan 23. septembra (TASR) – Je dôležité, aby sme do Európskej únie (EÚ) odkázali, že je potrebné viesť dialóg. V súvislosti s nadchádzajúcim 4. samitom predsedov parlamentov euro-ázijských krajín v Kazachstane to vyhlásil predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko. Po pondelkovom stretnutí s predsedom dolnej komory kazašského parlamentu (Mažilisu) Nurlanom Nigmatulinom tiež uviedol, že by sa mali rozvinúť vzťahy SR s Kazachstanom.skonštatoval Danko s tým, že na samite sa zúčastní ako predseda parlamentu už tretíkrát.Na samit majú prísť delegácie zo 65 krajín.pripomenul šéf NR SR s tým, že na samite nie je veľa predsedov parlamentov z EÚ.uviedol.Šéf slovenského parlamentu poďakoval Nigmatulinovi za organizáciu samitu a veľmi dobré vzťahy.povedal Danko, ktorý poukázal na obrovské nerastné bohatstvo, a tým aj potenciál, ktorý Kazachstan má.doplnil.Nigmatulin pred novinármi vyhlásil, že Dankova návšteva je mimoriadne dôležitá pre rozvoj bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Kazachstanom.povedal Nigmatulin novinárom.Šéfovi slovenského parlamentu Nigmatulin poďakoval za návštevu, ktorá podľa neho pomôže rozvíjať osobitné vzťahy.doplnil predseda Mažilisu.Delegácia predsedu NR SR tiež v pondelok absolvovala prehliadku pamätníka Astanský Bajterek v hlavnom meste Nur-Sultan, ako aj areálu EXPO 2017. Danko sa má v pondelok stretnúť s predsedníčkou hornej komory parlamentu (Senátu) Darigou Nazarbajevovou a predsedom vlády Kazachstanu Askarom Maminom.