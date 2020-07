Po návrate k šoférovaniu môžu vodiči pociťovať problémy, súvisí to s mesiacmi obmedzení pre koronavírus

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.7.2020 (Webnoviny.sk) - Návrat k šoférovaniu po obmedzeniach plynúcich z pandémie nového koronavírusu môže pre niektorých ľudí znamenať problém. Vyplýva to z prieskumu amerického portálu Reviews.com, do ktorého sa zapojilo 1207 respondentov rôzneho vekového zloženia a takmer vyváženého pomeru mužov a žien.Celkovo 28 % z nich uznalo, že malo pocit "preťaženia" a "vnímalo príliš veľa stimulov", keď sa vrátili k bežnému šoférovaniu po mesiacoch obmedzení. Medzi mužmi a ženami nebol veľký rozdiel, ktorý však možno pozorovať medzi ľuďmi rôzneho veku.Až 40 % vodičov nad 65 rokov uznalo, že vnímalo silný pocit preťaženia. Väčšina respondentov vo veku od 18 do 35 rokov povedala, že pociťovali len "slabé" preťaženie, prípadne nespozorovali žiadne zmeny. Pocit preťaženia sa u ľudí zvyšoval s rušnejšou premávkou.Množstvo miest v USA hlásilo zvýšený počet bezohľadného šoférovania alebo rýchlej jazdy v čase prísnych obmedzení. V apríli tiež výrazne klesol počet dopravných zápch, čo mnohí vodiči zneužili.