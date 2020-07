Zomrel bluesový gitarista Peter Green, bol spoluzakladateľom Fleetwood Mac

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.7.2020 (Webnoviny.sk) - Bluesový gitarista Peter Green, ktorý bol spoluzakladateľom formácie Fleetwood Mac, zomrel vo veku 73 rokov. V sobotu o tom informovali právnici jeho rodiny. Právnická firma Swan Turton vo vyhlásení uviedla, že Green skonal "pokojne v spánku" tento víkend a ďalšie informácie zverejnia v nasledujúcich dňoch.Green bol považovaný za jedného z najlepších britských bluesových gitaristov šesťdesiatych rokov minulého storočia a chválil ho dokonca aj B.B. King. Známy je ako autor piesní Albatross, Oh Well alebo Black Magic Woman. Jeho kariéru však poznačili drogová závislosť a psychické problémy.I keď z kapely Fleetwood Mac, ktorá vznikla v roku 1967, v roku 1971 odišiel, mal podľa Micka Fleetwooda obrovský podiel na jej úspechu. V roku 1998 ho ako jej spoluzakladateľa uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.