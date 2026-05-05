Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
Po niekoľkomesačnej pauze sa vracia relácia A sme tu, novú sériu odštartuje speváčka Dara Rolins
Po niekoľkomesačnej pauze sa vracia relácia A sme tu, ktorá odhaľuje známe osobnosti v úplne inom svetle. Projekt TV JOJ búra stereotypy a otvára dôležité spoločenské témy. S novými epizódami prichádza už 7. mája.
A sme tu je jedinečný projekt, v ktorom 27 redaktorov na autistickom spektre spovedá známeho hosťa. Kladú mu otázky bez filtrov, priamo, úprimne a prekvapivo do hĺbky. Vznikajú tak rozhovory, ktoré idú ďaleko za hranice klasickej mediálnej komunikácie a ukazujú známe osobnosti v novom svetle.
"Práve autenticita a úprimný záujem robia tieto rozhovory výnimočnými. Otázky nevznikajú s cieľom zaujať titulkom, ale z reálneho záujmu pochopiť človeka," približuje koncept relácie odborná garantka projektu Jana Žitňanská.
Novú sériu odštartuje speváčka Dara Rolins, ktorá otvorene hovorí aj o témach, ku ktorým sa bežne nevracia. "Bola to veľmi silná skúsenosť. Otázky boli spontánne, úprimné a často veľmi osobné. Mala som pocit bezpečia a chuť odpovedať pravdivo," hovorí Dara Rolins.
V ďalších epizódach sa objaví aj herečka Diana Mórová, futbalista Martin Škrtel a prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella. Martin Škrtel priznal, že ho prekvapila práve hĺbka otázok. Niektoré boli podľa neho zábavné, ale boli aj také, nad ktorými sa musel zamyslieť. "Otvorili sa aj momenty, ktoré neboli jednoduché, ale práve to robí tento formát silným," doplnil futbalista.
Ivan Bella vyzdvihol najmä ľudský rozmer relácie. Rozhovory majú podľa neho hĺbku a cítiť z nich reálny záujem. "A to je niečo, čo si veľmi cením," povedal Bella.
TV JOJ dodáva, že A sme tu nie je iba televízny formát, ale aj priestor, ktorý dáva hlas ľuďom, ktorí ho v mainstreamových médiách často nemajú. „Zároveň ukazuje, že inakosť nie je bariéra, ale prirodzená súčasť spoločnosti," uzavrela TV JOJ, ktorá ďalšiu epizódu odvysiela už vo štvrtok 7. mája o 22:30.
Zdroj: SITA.sk - Po niekoľkomesačnej pauze sa vracia relácia A sme tu, novú sériu odštartuje speváčka Dara Rolins © SITA Všetky práva vyhradené.
Novú sériu odštartuje Dara Rolins
Hĺbka otázok aj ľudský rozmer relácie
