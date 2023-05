Po odsúhlasení kandidatúry Gyimesiho platformou SMK zasadne republikové grémium strany Aliancia

Most-Híd Gyimesiho odmieta

Rozdeľovanie zjednotenej strany

13.5.2023 (SITA.sk) - Po odsúhlasení kandidatúry Györgyho Gyimesiho platformou SMK v strane Aliancia zasadne v pondelok 15. septembra republikové grémium strany.„Ak sa v tomto orgáne strany nenájde konsenzus o kandidatúre Gyimesiho, na kandidátku strany sa môže dostať len tak, že v strane budú porušené vnútorné pravidlá. Keďže sa to už raz stalo, predstavitelia platformy Most-Híd v zázraky neveria, napriek tomu sa na pondelkovom grémiu zúčastnia,“ informovala Klára Magdeme v tlačovej správe.Platforma Most-Híd kandidatúru Györgya Gyimesiho dlhodobo odmieta. Svoj postoj potvrdila pred dvoma dňami na zasadnutí Republikovej rady Mosta-Híd. Platforma bývalého poslanca Igora Matoviča považuje za politika, ktorý vulgárny politický bulvár svojho šéfa transplantoval do maďarskej politiky na Slovensku, píše sa ďalej v stanovisku.„Dnešné rozhodnutie veľa prezrádza o súčasnom nastavení SMK, ktorá namiesto politiky spolupráce si vybrala líniu vulgárneho politického bulváru, čoho platforma Most-Híd nemôže byť súčasťou," upresnil Konrád Rigó , predseda platformy Most-Híd.Predseda Republikovej rady Aliancie László Sólymos je presvedčený, že urobili všetko pre to, aby Józsefa Berényiho Krisztiána Forróa presvedčili a zabránili tým rozpadu strany Aliancia.„Nepamätám si, že by si predseda inej strany namiesto svojich vlastných spojencov a straníckych kolegov vybral cudzieho človeka, navyše kontroverzného politika, ktorý rozdeľuje zjednotenú stranu a ich voličov," povedal Sólymos.