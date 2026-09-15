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 24hod.sk    Šport

15. septembra 2026

Po Pogačarovi smolne spadla aj jeho snúbenica. Majstrovstvá sveta v Kanade budú bez nich



Urška Žigartová má po druhý raz v tomto roku zlomenú čeľusť. Po oznámení predčasného konca sezóny vzhľadom na zranenia z Vuelty sa mal Tadej Pogačar objaviť na majstrovstvách sveta v cestnej ...



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pogyurska 676x451 15.9.2026 (SITA.sk) - Urška Žigartová má po druhý raz v tomto roku zlomenú čeľusť.


Po oznámení predčasného konca sezóny vzhľadom na zranenia z Vuelty sa mal Tadej Pogačar objaviť na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Kanade iba ako fanúšik a podporovateľ svojej snúbenice Uršky Žigartovej.

Ani to sa však napokon nestane. Po Pogačarovi zrejme predčasne ukončí túto sezónu aj Žigartová.

Smola  vo Francúzsku


Počas 3. etapy na pretekoch Tour de l’Ardeche vo Francúzsku sa 29-ročná Slovinka nevyhla pádu a zlomila si čeľusť. S veľkou pravdepodobnosťou to znamená neúčasť na majstrovstvách sveta v Montreale.

Preteky ženskej kategórie elite sa tam uskutočnia v sobotu 26. septembra, teda jeden deň pred mužmi. Ešte väčšia smola na celom prípade je fakt, že toto zranenie Žigartová (AG Insurance-Soudal) utrpela už druhýkrát v tejto sezóne.

https://www.instagram.com/p/DdOBUoDFRpX


Prvýkrát sa tak stalo v júni na pretekoch Okolo Švajčiarska, keď spadla na neoznačenom spomaľovacom prvku na ceste. Pomerne rýchlo sa však vrátila do pelotónu a napokon stihla aj ženskú Tour de France, ktorú dokončila na 48. mieste.

Cítila sa vo forme


Na pretekoch Tour de l´Ardeche bola po dvoch etapách až do svojho ďalšieho pádu na treťom mieste. "Cítim sa veľmi dobre, moja forma je solídna. Nachádzam sa v záverečnej fáze prípravy pred majstrovstvami sveta aj Európy," vravela Žigartová pred pár dňami pre DirectVelo, upozornil na to aj web iDnes.cz.

Lídrom slovinskej zostavy mužov na MS v Kanade by mal byť Primož Roglič. Druhého muža celkového poradia práve skončenej Vuelty bude sprevádzať aj nečakaný víťaz jednej z etáp a celkovo siedmy Jakob Omrzel.





Zdroj: SITA.sk - Po Pogačarovi smolne spadla aj jeho snúbenica. Majstrovstvá sveta v Kanade budú bez nich © SITA Všetky práva vyhradené.

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