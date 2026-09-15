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15. septembra 2026
Čo prinesie nový ročník najvyššej hokejovej súťaže? Návrat ostrieľaných Slovákov aj zotrvanie produktívnych cudzincov
Tagy: Tipsport liga 2026/2027
Šesť zápasov úvodného kola Tipsport ligy 2026/2027 proti sebe postaví atraktívne dvojice na základe regionálnej blízkosti. Štyri a pol mesiaca trvala hokejová medzisezónna prestávka na Slovensku. ...
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15.9.2026 (SITA.sk) - Šesť zápasov úvodného kola Tipsport ligy 2026/2027 proti sebe postaví atraktívne dvojice na základe regionálnej blízkosti.
Štyri a pol mesiaca trvala hokejová medzisezónna prestávka na Slovensku. Nastal však čas na pokračovanie. Ak by sme hľadali spoločný leitmotív práve sa začínajúcej sezóny v Tipsport lige, jeden by sme určite našli. Do slovenského hokejového prostredia sa vracajú viacerí v minulosti úspešní a zahraničím ošľahaní hokejisti, poväčšine reprezentanti, ktorí ešte majú čo odovzdať pre slovenské kluby.
Ich výpočet obsahuje pozoruhodné mená: do Košíc sa po dlhých rokoch vrátil útočník Tomáš Jurčo, ktorý odohral počas 7 sezón 221 zápasov v NHL a získal v nich 53 bodov. Okrem toho hral hokej aj v Rusku, Kazachstane a Švajčiarsku. Majstrovská Nitra získala útočníka Adriána Holešinského, ktorý sa tam vrátil po trojročnom pôsobení v susednom Česku.
Pozornosť fanúšikov a rešpekt súperov si v nadchádzajúcej sezóne zrejme zaslúžia aj dvaja obrancovia so silnými hokejovými príbehmi. Vo Zvolene by mal byť lídrom defenzívy 37-ročný Marek Ďaloga, ktorý má za sebou 11 sezón a 434 zápasov v českej najvyššej súťaži a tiež pôsobenia vo Švédsku, Rusku a Lotyšsku.
Žilina získala na poslednú chvíľu do svojich radov o tri roky mladšieho, ale dlhoročným účinkovaním v zahraničí rovnako nabitého Michala Čajkovského.
Zrejme najväčšie skúsenosti prináša so sebou na Slovensko Július Hudáček. Tridsaťosemročný Spišiak bude chrániť bránku Popradu, na Slovensku dosiaľ naposledy pôsobil v Košiciach v sezóne 2010/2011. Potom na jeho hokejovej púti nasledovali Švédsko, Rusko, Česko, Lotyšsko, Kazachstan a Nemecko a teraz návrat pod Tatry.
Druhou zaujímavou skupinou hráčov sú cudzinci, ktorí zotrvali na Slovensku po úspešnej minulej sezóne. V Michalovciach si takto udržali najproduktívnejšieho hráča súťaže Jakea Virtanena, v Slovane dvojicu Ryan Dmowski - Liam Pecararo, v Spišskej Novej Vsi čarostrelca Danicka Martela a v Poprade úderné duo Adam Cracknell - Andrew Calof. Títo dvaja Kanaďania spolu odštartujú dokonca už tretiu sezónu pod Tatrami, hoci majú už 41, resp. 35 rokov.
Symbolom oddanosti jednému slovenskému klubu je aj Robby Jackson. Tento Američan začne v Nitre už štvrtú sezónu. Absolútny rekordér medzi zahraničnými hráčmi v dĺžke pôsobenia na Slovensku však nie je Kanaďan, ani Američan, ale Fín. Joona Jääskeläinen dosiaľ odohral šesť sezón v štyroch slovenských kluboch (Banská Bystrica, Slovan Bratislava, Košice, Zvolen) a pridá k nim aj piaty. Na nadchádzajúci ročník sa dohodol so Spišskou Novou Vsou.
Šesť zápasov úvodného kola Tipsport ligy 2026/2027 proti sebe postaví atraktívne dvojice na základe regionálnej blízkosti. Už o 17.00 h vhodia úvodné buly spišského derby Poprad - Spišská Nová Ves. O polhodinu neskôr sa začnú súboje Banská Bystrica - Zvolen, Košice - Prešov a Žilina - Trenčín.
Napokon o 18.00 h odštartujú súboje Liptovský Mikuláš - Michalovce a Nitra - Slovan. V poslednom prípade pôjde o prvú reprízu zatiaľ posledného finále play-off, ktoré sa 30. apríla v Nitre skončilo triumfom domácich 4:3 po predĺžení a teda ziskom majstrovského titulu pre Nitru.
Zdroj: SITA.sk - Čo prinesie nový ročník najvyššej hokejovej súťaže? Návrat ostrieľaných Slovákov aj zotrvanie produktívnych cudzincov © SITA Všetky práva vyhradené.
Štyri a pol mesiaca trvala hokejová medzisezónna prestávka na Slovensku. Nastal však čas na pokračovanie. Ak by sme hľadali spoločný leitmotív práve sa začínajúcej sezóny v Tipsport lige, jeden by sme určite našli. Do slovenského hokejového prostredia sa vracajú viacerí v minulosti úspešní a zahraničím ošľahaní hokejisti, poväčšine reprezentanti, ktorí ešte majú čo odovzdať pre slovenské kluby.
Ich výpočet obsahuje pozoruhodné mená: do Košíc sa po dlhých rokoch vrátil útočník Tomáš Jurčo, ktorý odohral počas 7 sezón 221 zápasov v NHL a získal v nich 53 bodov. Okrem toho hral hokej aj v Rusku, Kazachstane a Švajčiarsku. Majstrovská Nitra získala útočníka Adriána Holešinského, ktorý sa tam vrátil po trojročnom pôsobení v susednom Česku.
Obrancovia so silnými hokejovými príbehmi
Pozornosť fanúšikov a rešpekt súperov si v nadchádzajúcej sezóne zrejme zaslúžia aj dvaja obrancovia so silnými hokejovými príbehmi. Vo Zvolene by mal byť lídrom defenzívy 37-ročný Marek Ďaloga, ktorý má za sebou 11 sezón a 434 zápasov v českej najvyššej súťaži a tiež pôsobenia vo Švédsku, Rusku a Lotyšsku.
Žilina získala na poslednú chvíľu do svojich radov o tri roky mladšieho, ale dlhoročným účinkovaním v zahraničí rovnako nabitého Michala Čajkovského.
Zrejme najväčšie skúsenosti prináša so sebou na Slovensko Július Hudáček. Tridsaťosemročný Spišiak bude chrániť bránku Popradu, na Slovensku dosiaľ naposledy pôsobil v Košiciach v sezóne 2010/2011. Potom na jeho hokejovej púti nasledovali Švédsko, Rusko, Česko, Lotyšsko, Kazachstan a Nemecko a teraz návrat pod Tatry.
Cudzinci
Druhou zaujímavou skupinou hráčov sú cudzinci, ktorí zotrvali na Slovensku po úspešnej minulej sezóne. V Michalovciach si takto udržali najproduktívnejšieho hráča súťaže Jakea Virtanena, v Slovane dvojicu Ryan Dmowski - Liam Pecararo, v Spišskej Novej Vsi čarostrelca Danicka Martela a v Poprade úderné duo Adam Cracknell - Andrew Calof. Títo dvaja Kanaďania spolu odštartujú dokonca už tretiu sezónu pod Tatrami, hoci majú už 41, resp. 35 rokov.
Symbolom oddanosti jednému slovenskému klubu je aj Robby Jackson. Tento Američan začne v Nitre už štvrtú sezónu. Absolútny rekordér medzi zahraničnými hráčmi v dĺžke pôsobenia na Slovensku však nie je Kanaďan, ani Američan, ale Fín. Joona Jääskeläinen dosiaľ odohral šesť sezón v štyroch slovenských kluboch (Banská Bystrica, Slovan Bratislava, Košice, Zvolen) a pridá k nim aj piaty. Na nadchádzajúci ročník sa dohodol so Spišskou Novou Vsou.
Šesť zápasov
Šesť zápasov úvodného kola Tipsport ligy 2026/2027 proti sebe postaví atraktívne dvojice na základe regionálnej blízkosti. Už o 17.00 h vhodia úvodné buly spišského derby Poprad - Spišská Nová Ves. O polhodinu neskôr sa začnú súboje Banská Bystrica - Zvolen, Košice - Prešov a Žilina - Trenčín.
Napokon o 18.00 h odštartujú súboje Liptovský Mikuláš - Michalovce a Nitra - Slovan. V poslednom prípade pôjde o prvú reprízu zatiaľ posledného finále play-off, ktoré sa 30. apríla v Nitre skončilo triumfom domácich 4:3 po predĺžení a teda ziskom majstrovského titulu pre Nitru.
Zdroj: SITA.sk - Čo prinesie nový ročník najvyššej hokejovej súťaže? Návrat ostrieľaných Slovákov aj zotrvanie produktívnych cudzincov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Tipsport liga 2026/2027
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