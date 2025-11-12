|
Streda 12.11.2025
12. novembra 2025
Po potopení sa lode s migrantmi pri Líbyi je 42 ľudí nezvestných
Štyridsaťdva migrantov je nezvestných po tom, ako sa minulý týždeň pri líbyjskom pobreží prevrátila ich loď. Oznámila to Medzinárodná ...
12.11.2025 (SITA.sk) - Štyridsaťdva migrantov je nezvestných po tom, ako sa minulý týždeň pri líbyjskom pobreží prevrátila ich loď. Oznámila to Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), ktorá predpokladá, že zahynuli.
„Po šiestich dňoch unášania na mori bolo zachránených iba sedem mužov, štyria zo Sudánu, dvaja z Nigérie a jeden z Kamerunu,“ uviedla IOM. „Žiaľ, 42 osôb je stále nezvestných a pravdepodobne sú mŕtvi,“ dodala organizácia.
Preživším IOM poskytla lekársku starostlivosť, jedlo a vodu. Zachránených migrantov previezli do Tripolisu.
