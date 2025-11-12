Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 12.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Svätopluk
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

12. novembra 2025

Po potopení sa lode s migrantmi pri Líbyi je 42 ľudí nezvestných


Tagy: Migranti

Štyridsaťdva migrantov je nezvestných po tom, ako sa minulý týždeň pri líbyjskom pobreží prevrátila ich loď. Oznámila to Medzinárodná ...



Zdieľať
migration_france_29445 676x451 12.11.2025 (SITA.sk) - Štyridsaťdva migrantov je nezvestných po tom, ako sa minulý týždeň pri líbyjskom pobreží prevrátila ich loď. Oznámila to Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), ktorá predpokladá, že zahynuli.


„Po šiestich dňoch unášania na mori bolo zachránených iba sedem mužov, štyria zo Sudánu, dvaja z Nigérie a jeden z Kamerunu,“ uviedla IOM. „Žiaľ, 42 osôb je stále nezvestných a pravdepodobne sú mŕtvi,“ dodala organizácia.

Preživším IOM poskytla lekársku starostlivosť, jedlo a vodu. Zachránených migrantov previezli do Tripolisu.


Zdroj: SITA.sk - Po potopení sa lode s migrantmi pri Líbyi je 42 ľudí nezvestných © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Migranti
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Útok na ruské sily pri Pokrovsku mal čiastočný úspech, tvrdí Kyjev
<< predchádzajúci článok
Rusi chceli v hmle preniknúť do mesta Kosťantynivka, ustúpili s vysokými stratami, vyhlásila Ukrajina

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 