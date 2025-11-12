Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

12. novembra 2025

Útok na ruské sily pri Pokrovsku mal čiastočný úspech, tvrdí Kyjev


Ukrajinská armáda oznámila, že jej útok na ruské jednotky a ich ľahké úžitkové vozidlá pozdĺž cesty Selidove-Pokrovsk „mal čiastočný úspech“. Niektoré ruské ...



russia_ukraine_war_36436 676x451 12.11.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská armáda oznámila, že jej útok na ruské jednotky a ich ľahké úžitkové vozidlá pozdĺž cesty Selidove-Pokrovskmal čiastočný úspech“. Niektoré ruské vozidlá boli zničené na prístupoch k mestu a niektoré v samotnom meste. Informuje o tom spravodajský web Ukrajinská pravda, ktorý cituje vyjadrenie ukrajinského 7. zboru Výsadkových útočných síl.


Ukrajinské obranné sily v utorok zničili päť motocyklov a päť áut v Pokrovsku a na prístupoch k mestu. Pátracie a úderné operácie pokračujú, uviedol 7. zbor.

Ukrajinskí vojaci podľa Kyjeva pracujú na zničení palebných pozícií, ktoré sa Rusom v ostatných dňoch podarilo zriadiť v niektorých domoch v Pokrovsku. Momentálne sa však podľa Ukrajinskej pravdy rovnováha síl v meste nezmenila.


Zdroj: SITA.sk

Tagy: donecká oblasť Pokrovsk vojna na Ukrajine
