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31. augusta 2026

Po potopení trajektu na severe Cypru hlásia osem mŕtvych a 17 nezvestných


Tagy: Nezvestní Obete Potopenie trajektu

Na palube bolo 267 ľudí, do pátrania po nezvestných sa zapojili aj plavidlá tureckého námorníctva. Najmenej osem ľudí zahynulo a 17 zostáva nezvestných po tom, ako sa v nedeľu pri pobreží severnej ...



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turkey_cyprus_ferry_capsize_96745 676x451 31.8.2026 (SITA.sk) - Na palube bolo 267 ľudí, do pátrania po nezvestných sa zapojili aj plavidlá tureckého námorníctva.


Najmenej osem ľudí zahynulo a 17 zostáva nezvestných po tom, ako sa v nedeľu pri pobreží severnej časti Cypru prevrátil a potopil trajekt smerujúci do Turecka. Polícia zadržala kapitána a sedem členov posádky.

Trajekt sa prevrátil približne 6,5 kilometra od pobrežia krátko po vyplávaní z prístavu Kyrenia do tureckého Tašucu. Na palube bolo 267 ľudí.

Väčšinu sa podarilo zachrániť


Podľa úradov záchranári dostali do bezpečia 161 osôb, ktoré previezli do nemocnice, pričom 76 sa už vrátilo domov. Tlačová agentúra TAK uviedla, že nezvestných je 17 ľudí.

Viacerí zachránení cestujúci miestnym médiám povedali, že pred prevrátením trajektu počuli výbuch v jeho prednej časti. Upozornili tiež na nedostatok záchranných viest.

„Niektorí ľudia museli skočiť do vody bez záchranných kolies alebo viest. Bol to doslova boj o prežitie,“ povedal cestujúci Efe Multici.

Loď sa úplne potopila


Minister dopravy samozvanej Severocyperskej tureckej republiky Erhan Arikli uviedol, že plavidlo sa úplne potopilo do hĺbky 514 metrov.

Vyšetrovatelia sa podľa neho pokúsia z údajov záznamového zariadenia zistiť príčinu havárie. Úrady preverujú aj tvrdenie, že trajekt mohol zasiahnuť neznámy predmet.

Vyjadril sa aj Erdogan


Do rozsiahlej pátracej a záchrannej operácie sa zapojili civilné plavidlá aj šesť lodí tureckého námorníctva. „V pátraní po nezvestných neúnavne pokračujeme,“ uviedol turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

Severnú časť Cypru kontroluje samozvaná Severocyperská turecká republika, ktorú medzinárodne uznáva iba Turecko.


Zdroj: SITA.sk - Po potopení trajektu na severe Cypru hlásia osem mŕtvych a 17 nezvestných © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Nezvestní Obete Potopenie trajektu
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