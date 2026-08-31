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31. augusta 2026

Zostane Droba predsedom Bratislavského samosprávneho kraja? Prognózy hovoria jasne


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Komunálne voľby 2026 na Slovensku Opozícia Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Primátor Bratislavy

Tipsport zareagoval na oficiálne informácie a vypísal kurzy už na všetkých siedmich kandidátov na predsedu BSK. Juraj Droba je predsedom



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655394e2e2275144158179 676x450 31.8.2026 (SITA.sk) - Tipsport zareagoval na oficiálne informácie a vypísal kurzy už na všetkých siedmich kandidátov na predsedu BSK.


Juraj Droba je predsedom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) po nečakanom triumfe v roku 2017 a podľa prognóz bookmakerov Tipsportu zostane vo funkcii aj ďalšie štyri roky.

Zo zvyšných kandidátov má najväčšie šance stať sa jeho hlavnou súperkou Zuzana Krajčovičová, občianska aktivistka, ktorá kandiduje s podporou strany Právo na pravdu a Starostovia a nezávislí kandidáti. Súčasného župana Juraja Drobu podporuje koalícia SaS, Progresívne Slovensko, Demokrati a Team Bratislava.

„Kurz na víťazstvo aktuálneho predsedu kraja je na úrovni 1,05:1, čo znamená, že je výrazným favoritom volieb,“ uviedol hovorca a manažér komunikácie Tipsportu Róbert Buček.

Podpora neznámeho kandidáta


Doplnil, že z ostatných uchádzačov je zatiaľ v kampani najaktívnejšia Zuzana Krajčovičová, čo sa prejavilo aj v kurzovej ponuke. Tipsport zareagoval na oficiálne informácie a vypísal kurzy už na všetkých siedmich kandidátov na predsedu BSK.

„Juraj Droba je skúsený politik so silným mandátom. Je trochu prekvapením, že vládna koalícia sa dohodla na podpore pomerne neznámeho kandidáta Rastislava Gajarského. Vo verejnosti je jeho meno určite menej známe v porovnaní s Jánom Mažgútom, ktorý kandidoval proti Drobovi v predošlých voľbách,“ uviedol vedúci bookmakerov a odborník na politické stávky Pavol Boško.

Podľa Boška je viditeľnou snahou Drobu hrať na istotu a spoliehať sa na to, že v tandeme s Matúšom Vallom, ktorý sa uchádza o znovuzvolenie za primátora Bratislavy, obaja uspejú.

Rokovanie v zákulisí


„Ak vezmeme do úvahy kampaň ostatných kandidátov, je z nášho pohľadu najvýraznejšia Zuzana Krajčovičová. Jej šance na celkové víťazstvo by boli iste vyššie, keby sa na jej podpore dohodli strany vládnej väčšiny, čiže Smeru, Hlasu a SNS, o čom sa údajne rokovalo v zákulisí. Keďže sa tak nestalo, je veľmi pravdepodobné, že aktuálny župan svoj mandát v Bratislavskom kraji bez výraznejších problémov obháji," doplnil Boško.

Na pravdepodobnú Drobovu vyzývateľku Krajčovičovú vypísali bookmakeri Tipsportu kurz 6:1, tretí v poradí je s kurzom 10:1 Gajarský, ďalší kandidáti už majú výrazne vyššie kurzy. Spojené voľby, ktoré rozhodnú o budúcich županoch i primátoroch, sa uskutočnia v sobotu 24. októbra.


Zdroj: SITA.sk - Zostane Droba predsedom Bratislavského samosprávneho kraja? Prognózy hovoria jasne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Komunálne voľby 2026 na Slovensku Opozícia Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Primátor Bratislavy
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