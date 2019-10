Po potýčkach so španielskou políciou zadržali 30 demonštrantov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 16. októbra (TASR) - Španielska polícia v Katalánsku zadržala 30 aktérov potýčok, do ktorých v noci na stredu prerástli protesty proti rozsudkom nad skupinou katalánskych lídrov odsúdených na tresty väzenia za pokus o vyhlásenie nezávislosti Katalánska od Španielska.Skupiny zasadzujúce sa za nezávislosť Katalánska usporiadali v utorok pred sídlami španielskych vládnych úradov v niekoľkých katalánskych mestách protestné zhromaždenia.Podľa regionálnej polície, Mossos d'Esquadra, sa na nich v Barcelone zúčastnilo okolo 40.000 ľudí a v meste Girona, ktoré je baštou separatistov, asi 9000 osôb. V mnohých lokalitách protesty prerástli do potýčok s políciou.V Barcelone polícia zaistila stovky maskovaných demonštrantov, ktorí do policajtov hádzali zápalné fľaše a podpaľovali odpadkové koše a kartónové škatule.Pokiaľ ide o zadržaných, katalánska regionálna polícia - Mossos d'Esquadra - spresnila, že v prístavnom meste Tarragona bolo zatknutých 14 osôb, šesť ďalších zadržali v Barcelone a zvyšných desať v iných katalánskych mestách. K zadržaniam došlo pre neposlúchnutie výzvy verejného činiteľa a vyvolávanie nepokojov.Protesty v Katalánsku vypukli v pondelok po tom, ako si 12 obžalovaných, vrátane bývalého katalánskeho vicepremiéra Oriola Junquerasa, vypočulo rozsudok španielskeho najvyššieho súdu.Ten troch z nich uznal za vinných len z občianskej neposlušnosti a do väzenia ich neposlal. Ostatných deviatich uznal súd za vinných z protištátnej činnosti a vymeral im tresty v rozmedzí 9-13 rokov.Ani jeden obžalovaný však nebol uznaný za vinného zo vzbury - za čo je trestná sadzba až 25 rokov väzenia. Obvinenia súviseli so zorganizovaním nezákonného referenda o nezávislosti v októbri 2017 a následným vyhlásením Katalánskej republiky.