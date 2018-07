Po povodniach ostávajú niektoré trasy vo Vysokých Tatrách nepriechodné

Na snímke turisti sa fotografujú v zakázanej zóne pri vysokom stave vody pri vodopádoch Studeného potoka vo Vysokých Tatrách 19. júla 2018. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vysoké Tatry 20. júla (TASR) – Po štvrtkových (19.7.) povodniach zostávajú niektoré turistické trasy v Tatrách nepriechodné.informovala Martina Petránová zo ŠL TANAP.Stále uzavretá je Bielovodská aj Javorová dolina, takisto aj Zadné Meďodoly. Čo sa týka centrálnej časti Tatier, tak v piatok ráno lesníci začali s prácami na stavbe provizórneho premostenia v lokalite pod Húpačkami, takže Malá Studená dolina so Zamkovského a Téryho chatou by mohla byť pre turistov prístupná už v nedeľu 22. júla.objasnila Petránová.Uzavretý ostáva žlto značený turistický chodník z Tatranskej Lesnej, kde voda strhla most i časť turistickej trasy. Uzavretá je aj časť zeleno značeného turistického chodníka z Tatranskej Polianky k Sliezskemu domu, konkrétne v úseku od rázcestia pri Velickom moste po Sliezsky dom. K horskému hotelu sa však dá dostať po asfaltovej ceste.zdôraznila Petránová.V lokalite Podbanské sú všetky chodníky priechodné, avšak turisti musia rátať s obmedzeniami. Na žltej značke Podbanské – Kasprov vrch je v úseku nad chatou Tábor zaplavená asfaltová cesta v dĺžke približne 300 metrov. V úseku Čierna zem je odtrhnutý zhruba 30-metrový úsek cesty, v časti Liptovský košiar je zaplavený chodník v dĺžke asi 200 metrov.doplnila Petránová s tým, že v úseku odbočky na Kmeťov vodopád je momentálne zaplavená štrková cesta v dĺžke 50 metrov. V okolí Kmeťovho vodopádu treba počítať so zosuvmi zeminy a ďalšie obmedzenia sú aj v smere na Garajovo. Na zelenej značke Rázcestie Hlinská – Závory je v úseku pod Temnými smrečinami vyplavený štrk na chodníku v dĺžke zhruba 200 metrov.upozornila Petránová.V Pieninách zaznamenali lesníci pád dvoch malých kamenných lavín, avšak všetky chodníky vrátane obľúbeného Prielomu Dunajca sú momentálne priechodné.