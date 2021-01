Po príchode z krajín EÚ musíte ísť do izolácie a neminie vás ani po návšteve iných krajín

Preukázanie sa negatívnym testom

Izolácia vás čaká aj po príchode z iných krajín

Nutná je aj registrácia na webe

12.1.2021 (Webnoviny.sk) - Pre všetky osoby, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky (SR) a počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne krajiny Európskej únie (EÚ) a Island, Nórsko, Lichtenštajnsko alebo Švajčiarsko, sa nariaďuje izolácia. Tá by mala prebehnúť v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.Izolácia sa skončí obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 a pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej desiateho dňa. V prípade detí do desiatich rokov izolácia končí jej bezpríznakovým priebehom či ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.Ak sa osoba pri vstupe na územie SR preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19, nemusí absolvovať povinnú izoláciu ani vykonať registráciu na webe korona.gov.sk/ehranica.Test typu RT-PCR vykonaný mimo územia SR nesmie byť starší ako 72 hodín, antigénový test na ochorenie COVID-19 vykonaný v Rakúsku alebo Českej republike tiež nesmie byť starší ako 72 hodín.Pre všetky osoby, ktoré vstúpia na územie SR, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili inú krajinu ako krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko, sa nariaďuje izolácia. Tá má prebiehať v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení a skončí sa obdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu.V prípade detí do desiatich rokov izolácia končí jej bezpríznakovým priebehom či ukončením povinnosti domácej izolácie pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti.Od 21. decembra 2020 platí povinnosť domácej izolácie aj pre osoby, ktoré v posledných 14 dňoch navštívili Spojené kráľovstvo.Osoby, ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko a Švajčiarsko, ale aj krajiny mimo nich, sú povinné najneskôr bezprostredne pri vstupe do SR byť registrované na webe korona.gov.sk/ehranica. Rovnako sa musia počas svojho pobytu na území SR preukázať potvrdením o tejto registrácii príslušníkom Policajného zboru SR.Tieto osoby majú povinnosť podrobiť sa laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení. Deti do desať rokov sú povinné podstúpiť laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19, ak tak určí príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.