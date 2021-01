Trump sa vyjadril k jeho slovám pred útokom na Kapitol. Tvrdí, že boli absolútne vhodné

Impeachment proti Trumpovi

Trump nechce žiadne násilie

12.1.2021 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump uviedol, že minulotýždňové výroky, ktoré popudili jeho stúpencov k vtrhnutiu do Kapitolu, boli "absolútne vhodné".Úsilie demokratov v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu obviniť ho z podnecovania vzbury označil ako "smiešne". Informoval o tom spravodajský portál BBC.Spomenutí demokrati v pondelok predstavili rezolúciu o obžalobe, tzv. impeachmente proti Trumpovi.K tomuto kroku pristúpili počas krátkeho zasadnutia Snemovne reprezentantov po tom, čo republikáni odmietli návrh vyzývajúci viceprezidenta Mikea Pencea , aby Trumpa zbavil prezidentských právomocí na základe 25. dodatku ústavy.Jediná stať impeachmentu poukazuje na Trumpove opakujúce sa falošné tvrdenia o tom, že vyhral novembrové prezidentské voľby a na prejav k davu svojich podporovateľov, ktorí neskôr vtrhli do Kapitolu.Tiež cituje telefonát so štátnym tajomníkom štátu Georgia, ktorého Trump vyzval, aby "našiel" dostatok hlasov pre jeho výhru v štáte.Hlasovanie o impeachmente Trumpa sa očakáva v stredu. "Myslím si, že našej krajine to spôsobuje obrovské nebezpečenstvo a obrovský hnev. Nechcem žiadne násilie," vyhlásil dosluhujúci prezident USA pri odchode z Bieleho domu na návštevu Texasu.