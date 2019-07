Po protidrogovej razii v Číne zatkli štyroch občanov Británie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Šanghaj 12. júla (TASR) - Na východe Číny zatkli v piatok štyroch občanov Británie. Stalo sa tak dva dni po protidrogovom zásahu čínskej polície, v rámci ktorého bolo zadržaných 16 cudzincov. Informovalo o tom britské veľvyslanectvo, píše agentúra AFP.uviedla pre AFP hovorkyňa britskej ambasády v Pekingu. Dodala, že nemôže s určitosťou potvrdiť, či zadržanie britských občanov súvisí s predchádzajúcou protidrogovou raziou.Polícia v meste Sü-čou v provincii Ťiang-su v stredu v súvislosti s obchodom s drogami zadržala celkovo 19 ľudí. Šestnásti z nich boli cudzinci - išlo o sedem učiteľov a deväť študentov miestnej jazykovej školy, ktorú prevádzkuje súkromná švajčiarska firma EF Education First. Nie je jasné, akej národnosti boli zadržaní cudzinci. Švajčiarska spoločnosť ubezpečila, že pri vyšetrovaní prípadu spolupracuje s čínskou políciou.Za usvedčenie z drogových deliktov hrozí v Číne niekoľkoročné väzenie a za obchodovanie s drogami dokonca trest smrti. V Číne tento rok za drogové delikty odsúdili na smrť dvoch Kanaďanov.Ako píše Reuters, vzťahy Pekingu a Londýna sa za posledné mesiace zhoršili. Čiastočne to súvisí s kritikou britských predstaviteľov v súvislosti so situáciou v Hongkongu, ktorý v posledných mesiacoch zachvátila vlna protivládnych protestov. Demonštrácie vyvolal sporný návrh zákona o extradícii, ktorý by umožnil osoby podozrivé zo spáchania trestného činu vydávať do pevninskej Číny.