Po prvom dni kvalifikácie v trape Rehák Štefečeková štvrtá

Na snímke slovenská reprezentantka v trape Zuzana Rehák - Štefečeková v kvalifikácii na II. Európskych hrách v Minsku 22. júna 2019. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Minsk 22. júna (TASR) - Slovenská strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková figuruje na po prvom dni kvalifikácie trapu žien na II. európskych hrách v Minsku na 4. mieste. Úradujúca majsterka sveta zaznamenala nástrel 67 bodov, jej krajanka Jana Špotáková je so 60 bodmi priebežne na 25. pozícii z 29 účastníčok.Vedie Španielka Fatima Galvezová so 70 bodmi, na ďalších dvoch pozíciách sú Talianky – Silvana Stancová so 69 a Jessica Rossiová so 68 bodmi. Rehák Štefečeková mala sériu 21 – 24 – 22, Špotáková 21 – 22 – 17, informoval oficiálny web Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).Po prvom dni kvalifikácie súťaže trapistov sa slovenská dvojica bývalých majstrov sveta Marián Kovačócy, Erik Varga so zhodným výkonom 70 bodov zo 75 možných v 32-člennom štartovom poli zoradila hneď za sebou - na 14., resp. 15. miesto. Kovačócy začal slabšou prvou položkou (22), v druhej dosiahol maximum 25 bodov, v tretej 23. Obhajca striebornej medaily z EH 2015 v Baku Varga v prvej položke zostrelil všetkých „holubov“, potom 22 a napokon 23. Po prvom dni kvalifikácie vedie Čech Jiří Lipták so 74 bodmi.