Tužinský si ceremoniál užil: Atmosféra ma pohltila

Na snímke slovenský reprezentant v športovej streľbe Juraj Tužinský v súťaži vzduchová pištoľ na 10 metrov v kategórii mix na II. Európskych hrách v Minsku 22. júna 2019. Foto: FOTO TASR - Michal Svítok Foto: FOTO TASR - Michal Svítok

Minsk 22. júna (TASR) - Juraj Tužinský si piatkový otvárací ceremoniál II. európskych hier v Minsku veľmi užíval, dokonca tak, že odložil oddych a zotrval až do konca. Nečudo, bol jeho premiérový na takomto veľkom podujatí a hneď v najdôležitejšej úlohe - na čele slovenskej výpravy niesol zástavu.Tužinského čakala hneď na druhý deň ráno prvá súťaž na hrách a tak mal podľa pôvodného plánu opustiť slávnostné otvorenie skôr, aby si stihol oddýchnuť.povedal.Tridsaťštyriročný strelec nie je žiadny nováčik na veľkých podujatiach, hlavnú úlohu na piatkovom sprievode si vyslúžil aj vďaka tomu, že pred štyrmi rokmi v Baku získal na premiérových hrách bronzovú medailu. Zúčastnil sa aj olympijských hier v Londýne 2012 a v Rio de Janeiro 2016, no doteraz nebol ani na jednom otvorení.uviedol už po úvodnej súťaži v Minsku.Spolu s Martinou Maršálkovou sa v sobotu ráno predstavili v kvalifikácii mixu vo vzduchovej pištoli na 10 m. Aj keď súťažili spoločne vôbec prvýkrát, podali dobrý výkon a len tesne im ušiel postup medzi najlepšiu osmičku. Konkrétne im chýbali iba tri body.povedal.I keď s novou olympijskou disciplínou nemá veľké skúsenosti, dobrý výsledok mu dodal chuť do ďalšieho pokračovania.Priame olympijské miestenky sa dali získať len na vlaňajších MS, no ak sa z jednej krajiny prebojujú na OH v súťaži jednotlivcov muž aj žena, môžu spolu zložiť tím do mixu.Tužinského hlavná disciplína je na programe v nedeľu od 9.15 h miestneho času (8.15 SELČ) a slovenský reprezentant v nej bude obhajovať bronz z Baku.dodal.