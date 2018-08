Po roku budú v TANAP a PIENAP spočítavať turistov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tatranská Lomnica 6. augusta (TASR) – Tatranský a Pieninský národný park opäť po roku čaká veľká letná inventúra turistov. Každoročné spočítanie návštevníkov vo vysokohorskom prostredí má ukázať najmä to, aká je zaťaženosť jednotlivých lokalít, informovala Martina Petránová zo Štátnych lesov Tatranského národného parku (ŠL TANAP).Do terénu vyrazia v utorok 7. augusta lesníci spolu s ďalšími dobrovoľníkmi na svitaní. Do sčítacích hárkov budú vpisovať nielen počty turistov, ale aj ich národnosť. Monitorovať návštevnosť sa chystajú na približne 40 miestach, predovšetkým pri vstupoch do dolín, no i na vrcholoch Kriváňa a Rysov.objasnila Petránová.Lesníci evidujú návštevnosť v národnom parku už od roku 1972. Vlani v deň spočítania, ktorý pripadol na 2. augusta, prešlo po značkovaných turistických chodníkoch vo vysokohorskom prostredí najväčšieho slovenského národného parku viac ako 19.000 turistov. Najviac bolo Slovákov, Čechov a Poliakov, nechýbali však ani Maďari, Nemci, Angličania, Francúzi či Rusi.Rovnako ako rok predtým, aj vlani sa približne tretina turistov do vysokohorského prostredia dostala lanovkou. Najviac návštevníkov, 3624, sa ňou vyviezlo zo Starého Smokovca na Hrebienok. Lanovku z Tatranskej Lomnice na Skalnaté pleso využili takmer dve tisícky návštevníkov, zo Štrbského Plesa na Solisko niečo cez tisíc hostí. Lanovka na Brestovú v Západných Tatrách vyviezla 332 ľudí, zvyšných 138 dalo prednosť pešej túre.doplnila Petránová.V Západných Tatrách návštevníci mierili najmä do Roháčskej doliny, na Orave bola najnavštevovanejšou Tichá dolina. Do liptovských dolín zavítalo 647 návštevníkov, najviac, až 352, ich prešlo Žiarskou dolinou.konkretizovala Petránová s tým, že najčastejšími návštevníkmi Pienin boli už tradične Poliaci.Najvyšší počet turistov bol za posledných 15 rokov vo vysokohorskom prostredí v roku 2014. Za jediný deň ich vtedy narátali viac ako 24.000. Rekord si drží rok 1980 s 26.520 návštevníkmi.