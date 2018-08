Riziko prenosu infekcií hrozí v bazénoch aj v prírodných kúpaliskách

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 6. augusta (TASR) - Horúčavy tohto leta kulminujú a ľudia hľadajú útočisko hlavne pri vode. Odborníci z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici v tejto súvislosti upozorňujú, že faktorom prenosu infekčných ochorení môže byť aj voda na kúpanie. Z vody do organizmu ľudí prenikajú mikroorganizmy rôznymi cestami, napr. prehltnutím, vdýchnutím aerosólu, cez očné spojovky a iné sliznice, cez poškodenú, ale i zdravú kožu.priblížila Kvetoslava Koppová z RÚVZ v Banskej Bystrici.V prírodných vodách je zvyčajne nižšia teplota ako v bazénoch, preto sa v nej menej množia škodlivé mikroorganizmy, avšak aj napriek tomu môže kúpanie v nekontrolovanej vode predstavovať významné zdravotné riziká. Vo vode, do ktorej sa dostali napríklad výlučky hlodavcov, sa ľudia pri kúpaní môžu infikovať leptospirami. Tie môžu spôsobovať ochorenia podobné chrípke, ale aj zápal mozgu, mozgových blán, pečene a obličiek.Okrem mikroorganizmov sa v prírodných kúpaliskách môžu premnožiť toxické a alergizujúce cyanobaktérie. Tie u citlivých jedincov môžu vyvolať dýchacie problémy, kožné vyrážky, zápaly očných spojoviek a pri prehltnutí nevoľnosť, zvracanie, hnačky a kŕče.vysvetlila Koppová.Ešte väčším zdravotným rizikom pre deti môže byť hranie sa pri brehoch s nahromadenou kašou vodného kvetu, ktorá vysychá a rozprašuje sa do vzduchu.dodala odborníčka.Zodpovednosť za kvalitu vody na kúpanie a odber vzoriek vôd na vyšetrenie má prevádzkovateľ prírodných kúpalísk. Na Slovensku sa kontroluje približne 80 prírodných vodných plôch. Osobitný štatút majú tzv. vody určené na kúpanie, ktoré sú sledované podľa Smernice EÚ. Pre kúpaciu sezónu 2018 je do zoznamu zaradených 31 lokalít. V Banskobystrickom kraji je vyhlásených deväť takýchto lokalít. Ide o lokality s organizovanou i neorganizovanou rekreáciou.Podľa Koppovej porovnať možno najmä vody určené na kúpanie, ktoré sú klasifikované na základe dlhodobého hodnotenia podľa symbolov EÚ, pričom sú klasifikované ako kvalita výborná, dobrá alebo dostatočná.Tromi hviezdičkami sú hodnotené lokality na Teplom Vrchu – Pláž Ormet i Pláž Drieňok, ale i Veľké Kolpašské jazero. Hodnotenie dvoma hviezdičkami – kvalita vody dobrá - majú lokality Ružiná – pri obci Divín, Ružiná pri obci Ružiná, Počúvadlianske a Vindšachtské jazero. Žiadna zo sledovaných vôd určených na kúpanie v Banskobystrickom kraji nie je hodnotená jednou hviezdičkou, t.j. kvalita dostatočná.