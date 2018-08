Po site-specific premiére v Bratislave je Môj neznámy vojak v kinách

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 18. augusta (TASR) - Po svetovej premiére v Banskej Štiavnici na festivale 4 živly mal v utorok (14. 8.) site-specific premiéru v bratislavskej Galérii Umelka dokumentárny film Môj neznámy vojak. Mladá ukrajinská režisérka Anna Kryvenko v ňom prináša doteraz nepoznaný pohľad na následky okupácie Československa armádami Varšavskej zmluvy v roku 1968.Za filmom sa skrýva potlačená rodinná história - konkrétne história režisérkinej vlastnej rodiny. Keď ju navštívila na Ukrajine, objavila fotoalbumy, v ktorých bola zo starých fotografií nožnicami vystrihnutá jedna postava. Trvalo nejakú dobu, kým sa dopátrala aspoň fragmentov príbehu, ktorý sa jej rodina pokúsila vymazať. Je to príbeh jej prastrýka, jedného z vojakov sovietskych okupačných armád, ktoré vtrhli do Československa v roku 1968.Prastrýko A. Kryvenko nedokázal uniesť svoju vinu a po návrate domov na Ukrajinu spáchal samovraždu. Film sa snaží poukázať na to, že okupácia nebola tragédiou len pre obyvateľov Československa, ale aj pre samotných vojakov, ktorí sa zúčastnili na okupácii proti svojej vôli. Prípadne boli podvedení vyfabrikovanými príbehmi sovietskej propagandy a realitu spoznali, keď už bolo na nápravu ich rozhodnutia neskoro.Bratislavská premiéra dokumentu sa konala v Umelke na Šafárikovom námestí. Zo strechy tejto budovy boli 21. augusta 1968 vyhotovené najznámejšie fotografie ruských tankov v Bratislave. Pred budovou vznikla aj známa fotografia Ladislava Bielika z augusta 1968, zobrazujúca muža stojaceho s odhalenou hruďou pred sovietskym tankom.Osobný príbeh mladej ukrajinskej režisérke pomohla rozpovedať slovenská koproducentka filmu Wanda Adamik Hrycová (Čiara) spolu s producentmi Michalom Kráčmerom (ČR - Analog Vision) a Sergejom Sepurhovom (Lotyšsko - Baltic Pine Film). "Dokončenie tohto filmu je o to väčšou udalosťou, že prináša doteraz nepoznaný pohľad na následky okupácie. Príbeh filmu vytvoreného z archívnych materiálov z čias okupácie Československa armádami Varšavskej zmluvy v roku 1968 je vyrozprávaný z perspektívy okupanta, titulárneho neznámeho vojaka," avizuje distributér filmu. Dokument prináša do kín od štvrtka 16. augusta Filmtopia pri príležitosti výročia okupácie Československa.Anna Kryvenko je filmová a vizuálna umelkyňa. Je študentkou posledného ročníka Centra audiovizuálnych štúdií na pražskej FAMU: Predtým študovala divadelnú réžiu na KNUTKT v Kyjeve a réžiu alternatívneho divadla na pražskej DAMU. Jej filmy a performance boli premietané na Festivale Fluidum, FAMUfeste, MDFD Jihlava, Intermedia BB alebo Vision du Reél. Spolupracovala tiež na niekoľkých skupinových výstavách. Jej found-footage film Potichu ako kométa získal cenu za najlepší Experimentálny počin na FAMUfeste. Za film Poslechnout horizont získala ocenenie Najlepší český experimentálny dokument na MDFD Jihlava.