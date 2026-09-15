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15. septembra 2026

Nairobi bude v roku 2029 prvý africký hostiteľ majstrovstiev sveta


Tagy: MS v atletike

Majstrovstvá sveta v atletike sa v roku 2029 uskutočnia prvýkrát na africkom kontinente v kenskom Nairobi. Hlavné mesto Kene bude v roku 2029 hostiť majstrovstvá sveta v atletika. Nairobi sa stane prvým ...



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sebastian coe 15.9.2026 (SITA.sk) - Majstrovstvá sveta v atletike sa v roku 2029 uskutočnia prvýkrát na africkom kontinente v kenskom Nairobi.


Hlavné mesto Kene bude v roku 2029 hostiť majstrovstvá sveta v atletika. Nairobi sa stane prvým africkým mestom, ktoré privíta tento šampionát. O udelenie podujatia bojovali tiež Londýn, Mníchov a Rím. Informovala o tom Svetová atletika.

Majstrovstvá sveta v roku 2031 sa budú konať v Mníchove, kde sa konalo zasadnutie správnej rady Svetovej atletiky. "Našu správnu radu sme mali šťastie obohatiť o štyri vynikajúce kandidátske mestá na roky 2029 a 2031. Bol to náročný výber," uviedol prezident Svetovej atletiky Sebastian Coe na tlačovej konferencii.

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Už predtým majstrovstvá sveta v roku 2027 pridelili čínskemu Pekingu. "Toto rozhodnutie nám umožňuje organizovať majstrovstvá sveta v Ázii, Afrike a Európe," vysvetlil Brit a pokračoval: "Usporiadať šampionát v Afrike bude historická udalosť. Nairobi predložilo pôsobivú i emocionálnu ponuku."

Zdôraznil tiež, že bolo kľúčové priniesť šampionát do Afriky v správnom čase a so správnym hostiteľom, správnou ponukou a za vhodných okolností. "Nairobi jednoznačne dokázalo, že je to ich chvíľa na výrazné rozšírenie rozvoja atletiky v Keni a celej Afrike s odkazom, ktorý inšpiruje celý kontinent," poznamenal.

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Keňa, ktorá neuspela v snahe o organizáciu MS 2025, už hostila viacero atletických podujatí ako MS v cezpoľnom behu, MS do 18 rokov aj MS do 20 rokov. Nairobi tiež hostilo africký atletický šampionát v roku 2010.

"Počas predchádzajúcej kandidatúry na rok 2025 si tím v Nairobi uvedomil, čo sa očakáva. A teraz prišiel s ešte lepšou ponukou vrátane rekonštruovaného štadióna Kasarani, ktorý prechádza kompletnou modernizáciou pred futbalovým Africkým pohárom národov 2027," uzavrel Coe.


Zdroj: SITA.sk - Nairobi bude v roku 2029 prvý africký hostiteľ majstrovstiev sveta © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS v atletike
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