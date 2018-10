Po slabom roku 2017 svetová produkcia vína tento rok vzrastie

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Paríž 29. októbra (TASR) - Produkcia vína vo svete by mala tento rok zaznamenať výrazné zotavenie oproti nepriaznivým výsledkom v minulom roku, v ktorom úrodu hrozna ovplyvnilo najmä zlé počasie v Európe. Podľa prvých odhadov Medzinárodnej organizácie pre vinič a víno (OIV) dosiahla produkcia vína v roku 2018 vyše 280 miliónov hektolitrov, čo je jeden z najvyšších objemov produkcie od roku 2000.OIV odhaduje, že celosvetová produkcia vína vzrástla tento rok o 12,35 % na 282 miliónov hektolitrov. Na porovnanie, minulý rok to bolo 251 miliónov hektolitrov, najmenej za vyše dve desaťročia.Tento rok by mala produkcia vína v Európe vzrásť o 19 % na 168 miliónov hektolitrov, k čomu prispeli vyššie úrody hrozna vo všetkých troch hlavných vinárskych regiónoch.V Taliansku, ktoré je najväčším producentom vína na svete, sa podľa OIV produkcia zvýšila o 14 % na 48,5 milióna a vo Francúzsku (svetová dvojka) o 27 % na 46,45 milióna hektolitrov. Aj v Španielsku sa produkcia tento rok podľa údajov OIV zvýšila, a to o 26 % na 40,9 milióna hektolitrov.Rast produkcie vína predpokladá organizácia aj v USA, ktoré sú 4. najväčším producentom. Ako uviedla, produkcia v tejto krajine dosiahla tento rok 23,9 milióna hektolitrov. To znamená rast o 2 %. V Spojených štátoch sa tak produkcia vína zvýšila už tretí rok o sebe.