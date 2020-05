Po smrti Georgea Floyda prepukli v USA násilnosti, v pohotovosti je národná garda aj armáda

Nadávky pred Bielym domom

Prepustili ďalších policajtov

30.5.2020 (Webnoviny.sk) - Guvernér amerického štátu Georgia v sobotu vyhlásil núdzový stav a aktivoval Národnú gardu. Spravil tak v súvislosti s násilnosťami, ktoré vypukli v Atlante a desiatkach ďalších miest po celých Spojených štátoch po smrti Afroameričana Georgea Floyda, ktorému policajt počas zatýkania kolenom kľakol na krk.Ďalších 500 príslušníkov gardy zmobilizovali v Minneapolise a okolitých mestách, kde Floyd zomrel. Pre prípadné nasadenie v Minneapolise tiež Pentagon povolal do pohotovosti armádu.Garda je v pohotovosti aj vo Washingtone, D.C., kde sa dav zhromaždil pred Bielym domom a vykrikoval nadávky na adresu prezidenta Donalda Trumpa.Niektorí protestujúci sa pokúsili prelomiť bariéry a hádzali fľaše a iné predmety do policajných ťažkoodencov, ktorí proti nim použili slzný sprej.Protesty sa konali aj v New Yorku, Detroite, Portlande, Richmonde, Dallase, Houstone, Los Angeles, Oaklande, San Jose a ďalších mestách.Bývalého minneapoliského policajta Dereka Chauvina pritom v piatok zatkli a v súvislosti s Floydovou smrťou obvinili z vraždy tretieho stupňa a zabitia druhého stupňa.Štyridsaťštyriročný beloch by sa mal v pondelok postaviť pred súd v Minneapolise. Okrem neho polícia zo svojich radov v súvislosti s prípadom prepustila aj ďalších troch príslušníkov.Floydov prípad v Spojených štátoch znovu rozprúdil hnev na políciu v súvislosti s úmrtiami viacerých Afroameričanov.Od vzniku hnutia Black Lives Matter, ktoré nasledovalo po oslobodení člena susedskej hliadky Georgea Zimmermana po zastrelení Trayvona Martina v roku 2012, prišli rukou policajtov o život napríklad aj Michael Brown, Eric Garner a ďalší.Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.