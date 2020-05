Ak bude prezident Trump trvať na summite G7 napriek pandémii, kancelárka Merkelová nepríde

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.5.2020 - Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa nezúčastní na stretnutí lídrov najsilnejších ekonomík v Spojených štátoch, ak sa dovtedy nezmení situácia v súvislosti so šírením koronavírusu. V sobotu o tom informovala jej kancelária.Po tom, ako zrušili summit G7, pôvodne naplánovaný na 10. - 12. júna v Camp Davide, sa totiž prezident Donald Trump pred týždňom vyjadril, že znovu zvažuje zorganizovanie osobného stretnutia lídrov, pretože by bolo "skvelým signálom pre všetkých", že sa veci počas pandémie vracajú do normálu.Ihneď po tomto oznámení sa Merkelová vyjadrila, že sa ešte nerozhodla, či sa zúčastní osobne alebo prostredníctvom videokonferencie, no v sobotu už jej kancelária agentúre dpa povedala, že je jej postoj jasný."V súvislosti s pandemickou situáciou je dnes jasné, že sa nemôže zaviazať k osobnej účasti," uviedla kancelária vo vyhlásení.