Po smrti Kuciaka sa podľa Káčera vyplavil hnoj, na ktorý sme neboli v slovenskej politike zvyknutí

Vypúšťajú diabla z retaze

Je vidieť podivných revolucionárov

13.2.2020 (Webnoviny.sk) - Po smrti Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa vyplavil hnoj a žumpa, na ktoré sme neboli v slovenskej politike zvyknutí. Na konferencii Zahraničná a európska politika 2016-2020 to povedal Rastislav Káčer, bývalý slovenský veľvyslanec v USA a expert na medzinárodnú bezpečnosť. Kritizoval najmä to, že politici vo verejnej debate začínajú sami šíriť konšpirácie.Ak šíria konšpirácie bežní ľudia, ktorí sú frustrovaní zo sveta a nerozumejú mu, je to podľa bývalého veľvyslanca odpustiteľné. „To, čo sa ale naozaj zmenilo je, že sem prišli traviči studní, ktorí naozaj vedeli, že trávia studne a robia to úmyselne. A vedia, že ten svet tak nefunguje. Spomínajú Sorosa,” zdôraznil.Podľa Káčera tak vypúšťajú diabla z reťaze, ktorý nakoniec obesí aj ich samotných. „Toto je nový fenomén, ktorý tu dodnes nebol a mne osobne to hrozne vadí. To, že prichádza nová liga ľudí, ktorí vedia čo robia, vedia že robia zle, a napriek tomu to robia. Nie sme v tom špecifickí, robia to aj okolité krajiny, predsedovia ich vlád,” vysvetlil.Podľa Káčera je úloha ministerstva zahraničných vecí v takejto situácii zasiahnuť a vysvetľovať aj zahraničné smerovanie krajiny. Myslí si, že by ľudia z ministerstva mali byť viac videní vo verejnej debate. „Namiesto toho je vidieť podivných revolucionárov s kosákom a kladivom, ktorí formujú názor verejnosti,“ dodal s tým, že rezort Miroslava Lajčáka musí byť omnoho viac viditeľný a jeho zástupcovia by mali byť verejnými autoritami.Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili v obci Veľká Mača 21. februára 2018. Po vražde desaťtisíce protestujúcich Slovákov na námestiach žiadalo odchod vtedajšieho premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a predčasné voľby. Podľa neho protesty pomáhal organizovať finančník George Soros a vtedajší prezident SR Andrej Kiska, samotných organizátorov protestov nazýval „šorošove deti“. Fico nakoniec odstúpil a novým predsedom vlády sa stal Peter Pellegrini (Smer-SD).