Po streľbe v centre Austinu sú dvaja ľudia v kritickom stave, jeden podozrivý je na úteku

Hádka medzi dvoma skupinami

Na mieste vypukol chaos

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.6.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia v texaskom Austine zatkla jednu osobu v súvislosti so streľbou v centre mesta, po ktorej zostalo zranených 14 ľudí. Dvaja sú stále v kritickom stave. Policajné oddelenie potvrdilo, že pátra aj po ďalšom podozrivom, ktorý je na úteku.Zástupca polície Joseph Chacon uviedol, že streľba nastala v sobotu okolo 1:30 tamojšieho času na ulici, ktorá je známa vďaka početným barom a reštauráciám. Vyšetrovatelia pracujú s verziou, že incident vypukol "po hádke medzi dvoma skupinami".Chacon potvrdil, že obidvaja podozriví sú muži. Neprezradil však, či obaja aj strieľali. "Väčšina obetí boli nevinní okoloidúci. V súčasnosti však preverujeme všetky obete, aby sme zistili ich úlohu v incidente," dodal. "Naši policajti reagovali veľmi rýchlo a okamžite začali vykonávať opatrenia na záchranu životov," povedal.Prezradil tiež, že šesť zranených priviezli do nemocnice samotní policajti, keďže na mieste vypukol veľký chaos, bolo náročné zvládnuť dav ľudí a dostať k zraneným sanitky. Tie napokon odviezli štyroch pacientov. Štyria zranení prišli do nemocnice sami.Guvernér Greg Abbott sa v oficiálnom stanovisku poďakoval polícii a ďalším zložkám, ktoré zasahovali na mieste.