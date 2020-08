Po stretnutí s Jánom Hrubalom pripomenul Ján Šikuta možnosť ročného pôsobenia na najvyššom súde

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.8.2020 (Webnoviny.sk) - Predseda Najvyššieho súdu SR (NS SR) Ján Šikuta upozornil na možnosť ročného pôsobenia na najvyššom súde, ktorú majú sudcovia Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) a tiež sudcovia krajských súdov. Uviedol to po stretnutí s novým predsedom ŠTS Jánom Hrubalom . Sudcom by to malo byť podľa neho umožnené v týchto dňoch, a to na základe vypísaného výberového konania na dočasné pridelenie sudcu.„Pomôže to dočasne vyriešiť poddimenzovaný stav na NS SR, no zároveň poskytne sudcom z nižších súdov príležitosť pre profesionálny rast,“ myslí si Šikuta.Prvé stretnutie predsedov bolo zamerané na budúcu spoluprácu medzi oboma súdmi. Šikuta ocenil snahu o väčšiu otvorenosť ŠTS voči verejnosti a médiám, ktorú Hrubala avizoval pred nástupom do funkcie.Predseda ŠTS zasa poukázal na potrebu zintenzívnenia komunikácie medzi vedeniami súdov, ale aj medzi kolégiami oboch súdov. Konkrétne termíny s predsedom trestnoprávneho kolégia NS SR plánujú dohodnúť na najbližšie obdobie.