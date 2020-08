Putin: V Rusku zaregistrovali prvú vakcínu proti koronavírusu. Vakcína dostala označenie Sputnik V.

Ruský prezident Vladimir Putin v utorok uviedol, že v Rusku zaregistrovali prvú vakcínu proti koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra AFP.



"Pokiaľ viem, dnes ráno bola zaregistrovaná prvá vakcína proti novému koronavírusu na svete," povedal ruský prezident.



V Rusku evidujú celkovo 897.599 prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom chorobe, ktorú koronavírus spôsobuje, podľahlo celkovo 15.131 ľudí a 703.175 osôb sa z nej vyliečilo.

Oznámenie preto vyvoláva medzinárodné obavy, že Moskve ide urýchlením schválenia vakcíny o získanie politických bodov a propagandu.

Látku vyvinul ústav epidemiologického a mikrobiologického výskumu Nikolaja Gamaleja a dostala označenie Sputnik V.

Putin podľa agentúry TASS vyjadril nádej, že hromadné očkovanie bude možné začať v najbližšej dobe.

Vicepremiérka Taťjana Golikovová v tejto súvislosti oznámila, že vakcinácia novým preparátom by mohla začať koncom augusta alebo začiatkom septembra.

Podľa ministra zdravotníctva Michaila Muraška by pritom ako prví mali prísť na rad pracovníci v zdravotníctve, pretože tí prichádzajú do priameho kontaktu s infikovanými. Prednostne očkovaní by mali tiež byť učitelia, dodal.

Podľa osvedčenia zverejneného na webových stránkach štátneho registra liečiv vstúpi nová vakcína do "civilného obehu" od 1. januára budúceho roka.

Chýbajú dáta z tretej fázy

Na to, aby sa vakcíny dali označiť za účinné, musia svoju bezpečnosť a efektivitu preukázať v troch fázach klinického skúšania. Gamalejov inštitút však ešte musí vykonať 3. fázu klinických testov.

Nemecký biochemik Klaus Cichutek, ktorého oslovila agentúra DPA, považuje riadne schválenie vakcíny bez obsiahlych dát z tretej fázy testovania za riskantné.

V tejto fáze, na ktorej sa zvyčajne zúčastňuje niekoľko tisíc až desiatok tisíc ľudí, je podľa riaditeľa Ústavu Paula Ehrlicha možné zistiť okrem iného to, či nemá vakcína nejaké menej časté nežiaduce účinky.

V Nemecku je zo zákona možné schváliť očkovaciu látku pre distribúciu práve až po skončení poslednej fázy.

WHO je v úzkom kontakte

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v reakcii na správu z Moskvy oznámila, že je v úzkom kontakte s ruskými zdravotníckymi úradmi, a poukázala na potrebu rešpektovať nutnosť potvrdenia vakcíny touto organizáciou.

"Potvrdenie akékoľvek vakcíny zahŕňa prísne preskúmanie a posúdenie všetkých požadovaných údajov ohľadom bezpečnosti a účinnosti," zdôraznil podľa agentúry Reuters hovorca WHO Tarik Jašarević.

Úrad Roszdravnadzor, do ktorého kompetencie tieto záležitosti v Rusku spadajú, oznámil, že po vydaní povolenia budú kontrolné opatrenia týkajúce sa účinnosti a bezpečnosti zahŕňať aj klinické testy s účasťou dvoch tisíc ľudí.

Pri doterajšom klinickom výskume na dvoch základniach neboli podľa úradu zaznamenané žiadne vážne vedľajšie účinky. Vakcína vytvára ako protilátku, tak aj bunkovú imunitu voči koronavírusu SARS-CoV-2.

Muraško uviedol, že klinické testy sa uskutočnili v júni a júli. Vakcína je založená "na už známej platforme, z ktorej vychádza viacero iných očkovacích látok, ktoré sú schopné zabezpečiť imunitu až po dobu dvoch rokov", dodal minister.

Vyskúšať ju chce aj Duterte

Šéf Ruského fondu priamych investícií Kirill Dmitrijev podľa agentúry TASS povedal, že Rusko už dostalo žiadosti na dodávky miliardy dávok novej vakcíny z dvadsiatich krajín.

Tvrdí tiež, že spoločne so zahraničnými partnermi možno už teraz vyrábať v piatich štátoch viac než 500 miliónov dávok vakcíny ročne.

Dôveru v ruský Sputnik V podľa Reuters vyjadril filipínsky prezident Rodrigo Duterte. Povedal, že Moskva Manile ponúkla dodávku lieku, ktorý by ma byť zadarmo, alebo možnosť podieľať sa na výrobe.

Prezident pritom verí preparátu natoľko, že je ochotný vyskúšať ho na sebe.