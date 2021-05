Po stretnutí v budove SIS začala opozícia búšiť na poplach, Heger dôveruje orgánom činným v trestnom konaní

Rozviazané ruky

Stretnutie na štátnej pôde

27.5.2021 - Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) dôveruje orgánom činným v trestnom konaní. Povedal to vo štvrtkovej relácii televízie Joj Na hrane. Reagoval tak na podozrenia z manipulovania vyšetrovania medializovaných trestných káuz.Poukázal na to, že polícia vo štvrtok v tejto súvislosti vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že všetky vyšetrovacie úkony v rámci objasňovania medializovaných káuz policajtmi zaradenými v pracovnej skupine „Očistec", v ktorých boli obvinené viaceré osoby aj z prostredia bezpečnostných zložiek, sú vykonávané výlučne v medziach zákona.Heger sa o tom podľa svojich slov rozprával aj s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽaNO).Ak sa niekto snaží ovplyvňovať orgány činné v trestnom konaní, tak sú to podľa Hegera bývalí premiéri Robert Fico (Smer-SD) a Peter Pellegrini (Hlas-SD).„Ja som ich viackrát vyzval, aby to prestali robiť," povedal. Doplnil, že táto vláda rozviazala orgánom činným v trestnom konaní ruky.Vyjadril sa aj k minulotýždňovému stretnutiu najvyšších predstaviteľov štátu v budove Slovenskej informačnej služby (SIS). Podotkol, že stretnutie by sa neuskutočnilo, ak by sa na ňom nemali oboznámiť s dôležitou informáciou.Tvrdí, že po stretnutí začala opozícia búšiť na poplach. Zopakoval, že stretnutie zvolá znova, ak to bude potrebné.„My sa stretávame na štátnej pôde," uviedol s tým, že to nie je stretnutie premiéra v hoteli s oligarchom, tak ako to bolo v predchádzajúcej vláde.